"Не потрібно соромитися": сотні нудистів запланували грандіозний заплив у Великій Британії

У суботу сотні нудистів по всій Великій Британії запланували провести заплив "у чому мати народила". Таким чином вони хотіли зібрати гроші на благодійність і підвищити обізнаність про користь плавання оголеними.

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Клуб нудистів в Англії закликала своїх членів зняти одяг для участі у Великому британському синхронному плаванні голяка в суботу, описуючи це як шанс поплавати "природно". Про це пише газета Daily Star.

Як зазначається, натовпи людей планували роздягнутися для Великого британського синхронного занурення у воду. У суботу, коли заплановано заплив голяка, ртутний стовпчик мав сягнути позначки у 20 градусів.

Ентузіаст Стівен Сірбі з Клубу нудистів Середньої Англії, який влаштовує купання в розважальному центрі Бері-Сент-Едмундс у Саффолку, сказав, що не варто боятися знімати з себе одяг.

"Це чудовий шанс для людей плавати природним способом. Якщо ви нервуєте, пам'ятайте, що всі роблять одне й те саме, і через п'ять хвилин це буде абсолютно нормально. Не потрібно соромитися", — дав своє напуття він новачкам.

Пояснюючи, чому плавання в оголеному вигляді таке приємне, він поділився, що коли людина перебуває в плавках, вона почувається дещо обмеженою. Коли ж білизна відсутня, вода відчувається вже всім тілом.

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The Great British Skinny Dip об'єдналася з Британським фондом серця, щоб зібрати гроші на благодійність і підвищити обізнаність про користь занурень оголеним для здоров'я. За їхніми словами, плавання оголеним покращує психічне здоров'я і позитивний настрій.

Крім того, на нудистів очікує не тільки саме плавання, а й різні розваги, як-от гра у водне поло, вечірка з музикою і надувними човнами, барбекю і бар.

Як зазначається, протягом року в рамках Great British Skinny Dip було організовано вже понад 500 запливів. Але в суботу, 1 червня, мав відбутися перший синхронізований захід, який одночасно проводився б на кількох локаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель маленького провінційного містечка висловив обурення через безпрецедентну відкритість своїх нових сусідів-нудистів, які не соромляться демонструвати свій незвичний для місцевих жителів спосіб життя.