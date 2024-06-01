"Не нужно стесняться": сотни нудистов запланировали грандиозный заплыв в Великобритании

В субботу сотни нудистов по всей Великобритании запланировали провести заплыв "в чем мать родила". Таким образом они хотят собрать деньги на благотворительность и повысить осведомленность о пользе плавания обнаженными.

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Клуб нудистов в Англии призывала своих членов снять одежду для участия в Великом британском синхронном плавании голышом в субботу, описывая это как шанс поплавать "естественно". Об этом пишет газета Daily Star.

Как отмечается, толпы людей планировали раздеться для Великого британского синхронного погружения в воду. В субботу, когда запланирован заплыв нагишом, ртутный столбик должен был достигнуть отметки в 20 градусов.

Энтузиаст Стивен Сирби из Клуба нудистов Средней Англии, который устраивает купание в развлекательном центре Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке, сказал, что не стоит бояться снимать с себя одежду.‌

"Это отличный шанс для людей плавать естественным способом. Если вы нервничаете, помните, что все делают одно и то же, и через пять минут это будет совершенно нормально. Не нужно стесняться", — дал свое напутствие он новичкам.

Объясняя, почему плавание в обнаженном виде так приятно, он поделился, что когда человек находится в плавках, он чувствует себя несколько ограниченным. Когда же белье отсутствует, вода чувствуется уже всем телом.

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The Great British Skinny Dip объединилась с Британским фондом сердца, чтобы собрать деньги на благотворительность и повысить осведомленность о пользе погружений обнаженным для здоровья. По их словам, плавание обнаженным улучшает психическое здоровье и позитивный настрой.

‌Кроме того, нудистов ожидало не только само плавание, но и различные развлечения, как игра в водное поло, вечеринка с музыкой и надувными лодками, барбекю и бар.

Как отмечается, в течение года в рамках Great British Skinny Dip было организовано уже более 500 заплывов. Но в субботу, 1 июня, должно было состояться первое синхронизированное мероприятие, которое одновременно проводилось бы на нескольких локациях.

Напомним, ранее мы писали, что житель маленького провинциального городка выразил возмущение из-за беспрецедентной открытости своих новых соседей-нудистов, которые не стесняются демонстрировать свой непривычный для местных жителей образ жизни.