Во французской префектуре запретили этап знаменитого велопробега голышом

По словам местных властей, пробег назначен на дни, когда его увидят максимальное количество семей с детьми, что недопустимо.

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Префектура Верхней Гаронны на юго-западе Франции запретила проведение этапа World Naked Bike Ride, сообщает издание 20 Minutes.

На такой шаг власти пошли несмотря на то, что организация мероприятия продолжалась более трех месяцев, маршрут прорабатывался заранее, а сам велопробег должен был состояться 19 августа. Маршрут планировался от моста Дейме до Помпертузата, а обратный путь должен был проходить по дорогам ведомства, пересекающим муниципалитеты Кастане-Толосан и Озевиль-Толосан.

В префектуре пояснили, что гонка, в которой велосипедисты приглашаются участвовать в ней полностью обнаженными, запланирована на середину летних каникул и, кроме того, на длинные выходные 15 августа, то есть, в то время, когда пробег бы увидели максимальное число людей, в том числе детей. При этом в других местах, где должны были проходить предыдущие этапы, организатор сохранил свою позицию отказа от прикрытия половых органов участников.

Префектура также позволила себе напомнить, что в соответствии со статьей 222-32 Уголовного кодекса демонстрация сексуального характера на глазах у других в доступном для публики месте наказывается лишением свободы сроком на один год и штрафом в размере 15 000 евро.

Теперь велосипедистам-нудистам придется искать другое занятие на выходные. В Нанте два человека были арестованы в прошлое воскресенье после попытки провести парад голыми и на велосипедах, когда их демонстрация также была запрещена.

World Naked Bike Ride – это серия глобальных мероприятий, целью которых является езда голым, чтобы привлечь внимание к уязвимости и незащищенности велосипедистов на дорогах общего пользования, а также к глобальному потеплению. В 2019 году он собрал более 10 000 велосипедистов со всего мира. Пробег состоит из 11 этапов во Франции и почти 300 – во всем мире. Велосипедисты пересекают города совершенно голыми.

Ранее Фокус писал, что в 2018 году в Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом.