Квіти і прозорий шифон: Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку британського Vogue (фото)

Зірка реаліті-шоу продемонструвала струнку фігуру в модній фотосесії. Кайлі Дженнер — наймолодша і найбагатша з усієї родини Кардаш'ян.

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Зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер стала першою представницею зоряного сімейства, яка прикрасила обкладинку британського Vogue.

27-річна красуня раніше з'являлася у Vogue Czechoslovakia і в гонконзькому випуску, але тепер пішла стопами співачки Ріанни, моделей Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл, з'явившись на обкладинці вересневого випуску Vogue. Кайлі мала неймовірний вигляд на фотографіях у фіолетовій атласній сукні з розрізом на стегнах. В інтерв'ю модному виданню вона розповіла про те, що "нарешті знайшла себе" в індустрії моди.

Мати двох дітей пояснила: "Я відчуваю, що нарешті знаходжу свій шлях у світі моди. Мені здається, що я повністю занурилася в режим матері у свої 20 з гаком, тож просто хочу зробити щось ще для себе після народження сина".

Вона продовжила: "Я набагато більше занурююся у світ моди і тижні моди, і це так весело. Я думаю: "Чому я не зробила цього раніше?" Щоразу, коли я приїжджаю до Парижа, все просто відбувається. Мені подобається швидкий темп. Це абсолютно новий світ".

Під час приголомшливої фотосесії Кайлі продемонструвала свою підтягнуту фігуру у відкритому білому боді та коричневій сітчастій мінісукні.

На іншому чарівному знімку до Кайлі приєдналися її дочка Стормі і син Ейр Вебстер, якого вона виховує від свого колишнього партнера Тревіса Скотта.

Про своє раннє материнство і життя після народження дітей Кайлі розповіла: "Мені було 19 років, коли я завагітніла, і 20, коли я народила доньку Стормі. Озираючись назад, я ставлюся до себе з великим співчуттям. Але коли я була підлітком, навіть моя сім'я говорила: "Ти не така вже й молодець". Це не зачепило мене одразу. Але такі слова вплинули на моє подальше життя… Зараз неважливо, що я переживаю, який я маю вигляд або що про мене пишуть в інтернеті. Коли я приходжу додому, мої діти просто люблять мене беззастережно і це дає мені сили йти по життю трохи легше".

Потрібно зазначити, що сестри Кайлі, за винятком Хлої, і їхня мама Кріс з'являлися на обкладинці модного видання, але не в британській версії. Кім позувала для обкладинки Vogue US у березні 2022 року, а Кортні знімалася для Vogue Arabia і Mexico.

Кайлі — наймолодша і найбагатша з усієї родини Кардаш'ян-Дженнер. Вона увійшла до списку мільярдерів у березні 2019 року, а 2020 року стала наймолодшим мільярдером Forbes. У 2015 році вона запустила свою лінію косметики. У листопаді минулого року вона продала 51% свого бренду Kylie Cosmetics косметичному бренду Coty Inc. за 600 мільйонів доларів. Завдяки цій угоді, тепер її статки оцінюють приблизно в $1,2 мільярда.

Раніше, 23 липня, Кайлі Дженнер показала гламурний образ на відпочинку в Італії. У Римі вона представила нову річ зі своєї лінії одягу.