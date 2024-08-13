Цветы и прозрачный шифон: Кайли Дженнер украсила обложку британского Vogue (фото)

Звезда реалити-шоу продемонстрировала стройную фигуру в модной фотосессии. Кайли Дженнер — самая молодая и богатая из всей семьи Кардашьян.

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Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер стала первой представительницей звездного семейства, украсившей обложку британского Vogue.

27-летняя красавица ранее появлялась в Vogue Czechoslovakia и в гонконгском выпуске, но теперь пошла по стопам певицы Рианны, моделей Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, появившись на обложке сентябрьского выпуска Vogue. Кайли выглядела невероятно на фотографиях в фиолетовом атласном платье с разрезом на бедрах. В интервью модному изданию она рассказала о том, что "наконец-то нашла себя" в индустрии моды.

Мать двоих детей объяснила: "Я чувствую, что наконец-то нахожу свой путь в мире моды. Мне кажется, что я полностью погрузилась в режим матери в свои 20 с небольшим, так что просто хочу сделать что-то еще для себя после рождения сына".

Она продолжила: "Я гораздо больше погружаюсь в мир моды и недели моды, и это так весело. Я думаю: "Почему я не сделала этого раньше?" Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, все просто происходит. Мне нравится быстрый темп. Это совершенно новый мир".

Во время потрясающей фотосессии Кайли продемонстрировала свою подтянутую фигуру в открытом белом боди и коричневом сетчатом мини-платье.

На другом очаровательном снимке к Кайли присоединились ее дочь Сторми и сын Эйр Вебстер, которого она воспитывает от своего бывшего партнера Трэвиса Скотта.

О своем раннем материнстве и жизни после рождения детей Кайли рассказала: "Мне было 19 лет, когда я забеременела, и 20, когда я родила дочь Сторми. Оглядываясь назад, я отношусь к себе с большим сочувствием и состраданием. Но когда я была подростком, даже моя семья говорила: "Ты не такая уж и молодец". Это не задело меня сразу. Но такие слова повлияли на мою дальнейшую жизнь… Сейчас неважно, что я переживаю, как я выгляжу или что обо мне пишут в интернете. Когда я прихожу домой, мои дети просто любят меня безоговорочно и это дает мне силы идти по жизни немного легче".

Нужно отметить, что сестры Кайли, за исключением Хлои, и их мама Крис появлялись на обложке модного издания, но не в британской версии. Ким позировала для обложки Vogue US в марте 2022 года, а Кортни снималась для Vogue Arabia и Mexico.

Кайли — самая молодая и богатая из всей семьи Кардашьян-Дженнер. Она вошла в список миллиардеров в марте 2019 года, а в 2020 году стала самым молодым миллиардером Forbes. В 2015 году она запустила свою линию косметики. В ноябре прошлого года она продала 51% своего бренда Kylie Cosmetics косметическому бренду Coty Inc. за 600 миллионов долларов. Благодаря этой сделке, теперь ее состояние оценивается примерно в $1,2 миллиардов.

Ранее, 23 июля, Кайли Дженнер показала гламурный образ на отдыхе в Италии. В Риме она представила новую вещь из своей линии одежды.