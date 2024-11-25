"Ніяких ін'єкцій ботоксу": Періс Гілтон розкрила свої секрети краси (відео)

Періс Гілтон приділяє догляду за шкірою обличчя багато часу. Вона навіть побудувала у себе вдома цілий спа-салон.

Американська кіноакторка, співачка і фотомодель Періс Гілтон прокоментувала чутки про проведені пластичні операції. Світська левиця в подкасті Zach Sang Show заявила, що її краса "повністю природна".

43-річна зірка стверджує, що не вдавалася до будь-яких косметичних процедур для збереження молодості. "Я дуже пишаюся тим, що в мене все натуральне", — сказала вона ведучому Сенгу, а потім додала, що "ніколи не робила ніяких ін'єкцій ботоксу, ніяких операцій або будь-чого ще".

Мати двох дітей також зазначила, що поради з догляду за шкірою, які дала її мати, зірка серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" 65-річна Кеті Гілтон, допомогли їй уникнути зморшок. "Коли мені було 8 років, мама сказала мені: "Періс, тримайся подалі від сонця". Потім вона навчила мене дивовижної 10-крокової процедури догляду за шкірою. Так що я буквально роблю це з 8 років", — поділилася Гілтон.

При цьому Періс не покладається на волю випадку і робить більше, ніж просто регулярний догляд за шкірою, щоб зберегти молодий колір обличчя. Вона побудувала у себе вдома спа-салон, який називає "Живим спа".

"Там найепічніші світлодіодні лампи, апарати HydraFacial, барокамера, кріотерапія. По суті, це справжній спа-салон, який ви могли б побачити", — захоплено розповіла зірка реаліті-шоу. Сенг сказав їй, що з таким підходом вона буде "жити вічно", на що Періс відповіла: "Такий план".

Раніше, 12 листопада, Періс Гілтон показала сина і доньку, які підросли. Лондон народилася рік тому, а її братик Фенікс з'явився на світ на початку 2023 року. Дітей народили сурогатні матері.