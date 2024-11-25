"Никаких инъекций ботокса": Пэрис Хилтон раскрыла свои секреты красоты (видео)

Пэрис Хилтон уделяет уходу за кожей лица много времени. Она даже построила у себя дома целый спа-салон.

Американская киноактриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о проведенных пластических операциях. Светсткая львица в подкасте Zach Sang Show заявила, что ее красота "полностью естественна".

43-летняя звезда утверждает, что не прибегала к каким-либо косметическим процедурам для сохранения молодости. "Я очень горжусь тем, что у меня все натуральное", — сказала она ведущему Сэнгу, а затем добавила, что "никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций или чего-либо еще".

Мать двоих детей также отметила, что советы по уходу за кожей, которые дала ее мать, звезда сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" 65-летняя Кэти Хилтон, помогли ей избежать морщин. "Когда мне было 8 лет, мама сказала мне: "Пэрис, держись подальше от солнца". Затем она научила меня удивительной 10-шаговой процедуре ухода за кожей. Так что я буквально делаю это с 8 лет", — поделилась Хилтон.

При этом Пэрис не полагается на волю случая и делает больше, чем просто регулярный уход за кожей, чтобы сохранить молодой цвет лица. Она построила у себя дома спа-салон, который называет "Живым спа".

"Там самые эпические светодиодные лампы, аппараты HydraFacial, барокамера, криотерапия. По сути, это настоящий спа-салон, который вы могли бы увидеть", — восторженно рассказалаь звезда реалити-шоу. Сэнг сказал ей, что с таким подходом она будет "жить вечно", на что Пэрис ответила: "Таков план".

Ранее, 12 ноября, Пэрис Хилтон показала подросших сына и дочь. Лондон родилась год назад, а ее братик Феникс появился на свет в начале 2023 года. Детей родили суррогатные матери.