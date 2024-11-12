Пэрис Хилтон показала подросших сына и дочь (фото)

Лондон родилась год назад, а ее братик Феникс появился на свет в начале 2023 года. Детей родили суррогатные матери.

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон трогательно поздравила с первым днем рождения дочь Лондон. Семейными кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

"Год назад в этот день родилась икона. Моя прекрасная крошка Лондон, ты принесла в нашу жизнь больше любви, света и счастья, чем я могла мечтать. Все мои желания 11:11 исполнились в тот момент, когда я держала тебя на руках. Смотрю, как ты вырастаешь. Прошлый год был самым большим благословением, и я не могу дождаться всех волшебных воспоминаний, которые мы продолжим создавать вместе", — написала Пэрис.

На фото и видео маленькая Лондон позировала с мамой, папой, венчурным капиталистом Картером Реумом, и старшим братиком Фениксом.

Светская львица говорила, что их с Картером Реумом дочь родилась 11 ноября 2023 года — почти через год после того, как они впервые стали родителями после появления на свет первенца Феникса.

Пэрис Хилтон с детьми

Отметим, что Лондон и Феникс появились на свет с помощью суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон и ее возлюбленный поженились осенью 2021 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у Картера Реума есть дочь от предыдущего союза.

Напомним, Пэрис Хилтон привезла дочь Лондон в Лондон.

Также Фокус писал о редком выходе в свет Пэрис Хилтон и ее мужа.