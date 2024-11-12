Періс Гілтон показала підрослих сина та доньку (фото)

Лондон народилася рік тому, а її братик Фенікс зʼявився на світ на початку 2023. Дітей народили сурогатні матері.

43-річна світська левиця Періс Гілтон зворушливо привітала з першим днем народження доньку Лондон. Сімейними кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

"Рік тому в цей день народилася ікона. Моя прекрасна крихітко Лондон, ти принесла в наше життя більше любові, світла та щастя, ніж я могла мріяти. Всі мої бажання 11:11 здійснилися в той момент, коли я тримала тебе на руках. Дивлюся, як ти виростаєш. Минулий рік був найбільшим благословенням, і я не можу дочекатися всіх чарівних спогадів, які ми продовжимо створювати разом", — написала Періс.

На фото та відео маленька Лондон позувала з мамою, татом, венчурним капіталістом Картером Реумом, та старшим братиком Феніксом.

Світська левиця говорила, що їхня з Картером Реумом донька народилася 11 листопада 2023 року — майже через рік після того, як вони вперше стали батьками після появи на світ первістка Фенікса.

Періс Гілтон з дітьми

Зазначимо, що Лондон та Фенікс зʼявилися на світ за допомогою сурогатних матерів.

Періс Гілтон та її коханий одружилися восени 2021 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у Картера Реума є донька від попереднього союзу.

Нагадаємо, Періс Гілтон привезла доньку Лондон до Лондона.

Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Періс Гілтон та її чоловіка.