Періс Гілтон показала підрослих сина та доньку (фото)
Лондон народилася рік тому, а її братик Фенікс зʼявився на світ на початку 2023. Дітей народили сурогатні матері.
43-річна світська левиця Періс Гілтон зворушливо привітала з першим днем народження доньку Лондон. Сімейними кадрами знаменитість поділилася в Instagram.
"Рік тому в цей день народилася ікона. Моя прекрасна крихітко Лондон, ти принесла в наше життя більше любові, світла та щастя, ніж я могла мріяти. Всі мої бажання 11:11 здійснилися в той момент, коли я тримала тебе на руках. Дивлюся, як ти виростаєш. Минулий рік був найбільшим благословенням, і я не можу дочекатися всіх чарівних спогадів, які ми продовжимо створювати разом", — написала Періс.
На фото та відео маленька Лондон позувала з мамою, татом, венчурним капіталістом Картером Реумом, та старшим братиком Феніксом.
Світська левиця говорила, що їхня з Картером Реумом донька народилася 11 листопада 2023 року — майже через рік після того, як вони вперше стали батьками після появи на світ первістка Фенікса.
Зазначимо, що Лондон та Фенікс зʼявилися на світ за допомогою сурогатних матерів.
Періс Гілтон та її коханий одружилися восени 2021 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у Картера Реума є донька від попереднього союзу.
Нагадаємо, Періс Гілтон привезла доньку Лондон до Лондона.
Також Фокус писав про рідкісний вихід у світ Періс Гілтон та її чоловіка.