Періс Гілтон у розкішній сукні вийшла на червону доріжку в компанії чоловіка (фото)

Періс Гілтон та Картер Реум одружилися у 2021 році. Наразі вони виховують сина Фенікса та доньку Лондон.

43-річна світська левиця Періс Гілтон вийшла на червону доріжку зі своїм чоловіком, 43-річним венчурним капіталістом Картером Реумом. Про це пише Daily Mail.

Мама двох дітей отримала поцілунок від свого коханого на зірковому гала-концерті Baby2Baby в Лос-Анджелесі.

Періс була в блідо-рожевій сукні, вкритій срібними паєтками, яка блищала, коли на вбрання потрапляло світло.

Її розкішна сукня була з екстравагантними довгими рукавами, схожими на мантію, і сіткою на декольте в дусі старого Голлівуду. Світле волосся Періс Гілтон було зібране в зачіску.

Картер Реум тим часом був у простому чорному смокінгу з краваткою-метеликом, білою сорочкою і годинником.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

Щороку знаменитості беруть участь у заході Baby2Baby від благодійної організації в Лос-Анджелесі, метою якої є забезпечення незаможних дітей базовими товарами, такими як підгузки та одяг.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

На кожному щорічному гала-концерті одній зірковій матері вручають нагороду Giving Tree Award, і цього року лауреатом стала акторка Шарліз Терон.

Щодо Періс Гілтон і Картера Реума, то вони одружилися у 2021 році і з тих пір стали батьками двох дітей через сурогатне материнство — сина Фенікса і дочки Лондон.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала відео з підрослими дітьми.

Також Фокус писав про критику Періс Гілтон через виховання дітей.