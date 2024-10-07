Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Періс Гілтон показала підрослих дітей (відео)

Періс Гілтон із сином, донька періс гілтон лондон, нікі гілтон, день народження, картер реум
Фото: Instagram/Paris Hilton | Періс Гілтон із сином

Двоє спадкоємців знаменитості народилися від сурогатних матерів. Між ними різниця у віці майже рік.

Related video

Американська світська левиця Періс Гілтон показала підрослих дітей. Відео знаменитість опублікувала в Instagram.

Періс з маленькими спадкоємцями відвідала день народження своєї сестри Нікі Гілтон, якій напередодні виповнився 41 рік. Зіркові сестри та племінники іменинниці відвідали спа.

"З днем народження мою прекрасну сестру @NickyHilton! Ми провели найкращий день… Так весело з родиною та друзями — це був дійсно день, який варто запам'ятати. Я так пишаюся тобою, сестричко, і обожнюю спостерігати за тим, як ти сяєш у всьому, що робиш. За створення більше знакових спогадів разом. Люблю тебе!" — написала Періс.

У відео зʼявився однорічний син знаменитості Фенікс та донька Лондон, якій у листопаді 2024 виповниться рік. Спадкоємиця Періс позувала в рожевому костюмчику з бантом на голові.

Періс Гілтон показала свіжі кадри дітей

Двоє дітей Періс Гілтон зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Світська левиця та її чоловік Картер Реум одружилися у листопаді 2021 року. У венчурного капіталіста також є донька від попереднього союзу.

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала новонароджену доньку Лондон.

Також Фокус писав про поїздку Періс Гілтон з донькою Лондон до Лондона.