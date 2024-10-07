Двоє спадкоємців знаменитості народилися від сурогатних матерів. Між ними різниця у віці майже рік.

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Американська світська левиця Періс Гілтон показала підрослих дітей. Відео знаменитість опублікувала в Instagram.

Періс з маленькими спадкоємцями відвідала день народження своєї сестри Нікі Гілтон, якій напередодні виповнився 41 рік. Зіркові сестри та племінники іменинниці відвідали спа.

"З днем народження мою прекрасну сестру @NickyHilton! Ми провели найкращий день… Так весело з родиною та друзями — це був дійсно день, який варто запам'ятати. Я так пишаюся тобою, сестричко, і обожнюю спостерігати за тим, як ти сяєш у всьому, що робиш. За створення більше знакових спогадів разом. Люблю тебе!" — написала Періс.

У відео зʼявився однорічний син знаменитості Фенікс та донька Лондон, якій у листопаді 2024 виповниться рік. Спадкоємиця Періс позувала в рожевому костюмчику з бантом на голові.

Періс Гілтон показала свіжі кадри дітей

Двоє дітей Періс Гілтон зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Світська левиця та її чоловік Картер Реум одружилися у листопаді 2021 року. У венчурного капіталіста також є донька від попереднього союзу.

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала новонароджену доньку Лондон.

Також Фокус писав про поїздку Періс Гілтон з донькою Лондон до Лондона.