Двое наследников знаменитости родились от суррогатных матерей. Между ними разница в возрасте почти год.

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Американская светская львица Пэрис Хилтон показала подросших детей. Видео знаменитость опубликовала в Instagram.

Пэрис с маленькими наследниками посетила день рождения своей сестры Ники Хилтон, которой накануне исполнился 41 год. Звездные сестры и племянники именинницы посетили спа.

"С днем рождения мою прекрасную сестру @NickyHilton! Мы провели лучший день... Так весело с семьей и друзьями — это был действительно день, который стоит запомнить. Я так горжусь тобой, сестренка, и обожаю наблюдать за тем, как ты сияешь во всем, что делаешь. За создание больше знаковых воспоминаний вместе. Люблю тебя!" — написала Пэрис.

В видео появился годовалый сын знаменитости Феникс и дочь Лондон, которой в ноябре 2024 исполнится год. Наследница Пэрис позировала в розовом костюмчике с бантом на голове.

Пэрис Хилтон показала свежие кадры детей

Двое детей Пэрис Хилтон появились на свет с помощью услуг суррогатных матерей.

Светская львица и ее муж Картер Реум поженились в ноябре 2021 года. У венчурного капиталиста также есть дочь от предыдущего союза.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала новорожденную дочь Лондон.

Также Фокус писал о поездке Пэрис Хилтон с дочерью Лондон в Лондон.