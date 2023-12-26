Пэрис Хилтон впервые показала дочь Лондон (фото)

Девочка родилась в ноябре 2023 года. Двое детей знаменитости появились на свет с помощью суррогатных матерей.

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42-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые поделилась кадрами дочери Лондон. Рождественские фото мама двоих детей опубликовала в Instagram с более чем 25 млн подписчиков.

"Счастливого Рождества от семьи Хилтон-Реум! В начале 2023 года я никогда не могла представить, какое счастье и благодарность почувствую в этот момент. Моя прекрасная семья из четырех человек, моя сказочная мечта, которая осуществилась!" — написала Пэрис.

На снимке в поместье знаменитостей в Беверли-Хиллз светская львица предстала со своим возлюбленным и двумя их детьми в одинаковых праздничных пижамах. Пэрис держала на руках маленькую Лондон Мэрилин, которая родилась в ноябре 2023 года. Тем временем почти годовалый Феникс сидел на коленях у своего папы, венчурного капиталиста Картера Реума. К семье присоединился и их домашний любимец.

Пэрис Хилтон и Картер Реум с детьми

"Счастливого Рождества!!!", "Счастливого Рождества, милая команда", "Красиво! Счастливого Рождества", — пишут в комментариях фолловеры мамы двоих детей.

Хилтон и Реум поженились осенью 2021 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у Картера есть дочь от предыдущего союза.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Напомним, Пэрис Хилтон свозила сына Феникса в Диснейленд.

Также Фокус писал о полном имени и дате рождения дочери Пэрис Хилтон и Картера Реума.