Періс Гілтон уперше показала доньку Лондон (фото)

Дівчинка народилася в листопаді 2023 року. Двоє дітей знаменитості зʼявилися на світ за допомогою сурогатних матерів.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон уперше поділилася кадрами доньки Лондон. Різдвяні фото мама двох дітей опублікувала в Instagram з понад 25 млн підписників.

"Щасливого Різдва від родини Гілтон-Реум! На початку 2023 року я ніколи не могла уявити, яке щастя і вдячність відчую в цей момент. Моя прекрасна сім'я з чотирьох людей, моя казкова мрія, яка здійснилася!" — написала Періс.

На знімку в маєтку знаменитостей у Беверлі-Гіллз світська левиця постала зі своїм коханим та двома їхніми дітьми в однакових святкових піжамах. Періс тримала на руках маленьку Лондон Мерилін, яка народилася в листопаді 2023 року. Тим часом майже однорічний Фенікс сидів на колінах у свого тата, венчурного капіталіста Картера Реума. До родини приєднався і їхній домашній улюбленець.

Періс Гілтон та Картер Реум з дітьми

"Щасливого Різдва!!", "Щасливого Різдва, мила командо", "Красиво! Щасливого Різдва", — пишуть у коментарях фоловери мами двох дітей.

Гілтон та Реум одружилися восени 2021 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у Картера є донька від попереднього союзу.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Нагадаємо, Періс Гілтон звозила сина Фенікса в Діснейленд.

Також Фокус писав про повне імʼя та дату народження доньки Періс Гілтон та Картера Реума.