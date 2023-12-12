Розкрито повне імʼя і дату народження доньки Періс Гілтон

Наразі світська левиця ще не показала обличчя своєї другої дитини.

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Стало відомо, яке імʼя отримала донька Періс Гілтон та коли вона зʼявилася на світ. Про це пише Blast.

Дівчинку назвали Лондон Мерилін Гілтон Реум. У свідоцтві також зазначено, що датою народження малюка є 11 листопада 2023 року.

42-річна Періс чекала майже два тижні, щоб представити світу новини про появу на світ доньки від чоловіка Картера Реума, 42, своїм підписникам в Instagram після народження Лондон сурогатною матірʼю.

"Дякую за мою дівчинку", — підписала вона фотографію рожевого вбрання 24 листопада.

У Періс Гілтон народилася донька

Раніше Періс пояснила, що вирішила тримати в таємниці свій материнський шлях, тому що її життя "було настільки публічним". Згодом світська левиця зізнавалася, що через травми підліткового віку також не змогла би сама виносити дитину, оскільки колись пережила сексуальне насилля.

На початку 2023 в родині Періс та Картера було перше поповнення. У подружжя народився син Фенікс. Малюк зʼявився на світ також за допомогою сурогатної мами, а наразі є частою зіркою соцмереж світської левиці.

Періс Гілтон із сином

Нагадаємо, екснаречений Періс Гілтон зізнався, чому їхнє весілля зірвалося.

Також Фокус писав про перші розповіді Періс Гілтон про її новонароджену доньку Лондон.