"Наша принцеса": Періс Гілтон уперше розповіла про доньку (фото)

Лондон Гілтон народилася у листопаді 2023 року та стала другою дитиною знаменитості.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон уперше розповіла про новонароджену доньку Лондон, яка зʼявилася на світ наприкінці осені 2023 року. Про це пише People.

"Я неймовірно щаслива від того, що наша маленька принцеса тут. Моє життя здається таким повним: у мене є маленький хлопчик, а тепер і моя маленька дівчинка", — розповідає дружина венчурного капіталіста Картера Реума, 42.

Мама двох дітей додала, що цього року День подяки був особливим, адже вона оголосила прихильникам новину про поповнення в родині, а також уперше показала первістку Феніксу новорічну ялинку.

"Бачити, як його очі спалахують, — це таке щастя, чарівний досвід. Не можу дочекатися нашого першого Різдва всією сім'єю", — зізнається Періс.

У Періс Гілтон народилася донька Лондон

Окрім цього, мама двох дітей наголосила, що продовжує активно працювати. Наразі вона знімається в новому сезоні шоу "Закохана Періс".

"Я рада, що мої шанувальники побачать наступний етап мого життя, коли я стала дружиною та мамою. Ви зможете по-справжньому глибоко поглянути на моє життя: яке я весела мама і як це мені подобається", — зазначає американська знаменитість.

Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton

Лише на початку 2023 Гілтон оголосила про народження своєї першої дитини — хлопчика Фенікса. А вже наприкінці року в зірковій родині сталося ще одне поповнення. Двоє малюків зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних мам.

Нагадаємо, Періс Гілтон повідомила про народження другої дитини.

Також Фокус писав про річницю одруження Періс Гілтон та її обранця.