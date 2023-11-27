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Стиль життя

Періс Гілтон показала, як святкує народження доньки (фото)

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Фото: Instagram/Paris Hilton | Періс Гілтон із сином Феніксом

Мама двох дітей та її первісток Фенікс позували біля рожевої ялинки.

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42-річна американська фотомодель та акторка Періс Гілтон показала, як святкує зі своїм сином Феніксом народження його сестрички Лондон. Новорічними кадрами мама двох дітей ділиться в Instagram з понад 25 млн підписників.

"Святкуємо народження нашої маленької дівчинки Лондон рожевим Різдвом!" — написала Періс та додала в коментарях, що дуже любить своїх малюків.

Американська знаменитість позувала біля рожевої ялинки в бежевій сукні з рослинним дизайном. Тим часом десятимісячний Фенікс сидів та руках у своєї зіркової мами, посміхаючись на камеру. Цікаво, що після критики форми голови первістка зірки на останніх фото він завжди позує в головних уборах.

Періс Гілтон із сином Феніксом

"Материнство змушує тебе сяяти!!!", "виглядає так, ніби він буде дуже високим", "Лондон Гілтон впливає з першого дня", — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Венчурний капіталіст Картер Реум, 42, та спадкоємиця відомої мережі готелів одружилися у листопаді 2021. Через рік стало відомо, що в зіркового подружжя народився син Фенікс за допомогою послуг сурогатної матері. А наприкінці 2023 року Періс стала мамою вдруге: у світської левиці народилася донька Лондон. Проте поки фото дівчинки не показали.

Періс Гілтон та Картер Реум Fullscreen
Періс Гілтон та Картер Реум
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Періс Гілтон показала серію нових фото із сином Феніксом.

Також Фокус писав про другу річницю одруження Періс Гілтон та Картера Реума.