Періс Гілтон ніжно привітала чоловіка з річницею весілля (фото)

Періс Гілтон та Картер Реум зіграли гучне весілля в листопаді 2021 року, а на початку 2023 стали батьками першої спільної дитини — сина Фенікса.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля. Архівними кадрами важливого дня знаменитість ділиться у своєму Instagram з понад 25 млн підписників.

Спадкоємиця відомої мережі готелів та венчурний капіталіст Картер Реум одружилися 11 листопада 2021 року.

"До 2021 року 11:11 було просто моїм улюбленим часом доби. Тепер це річниця одного з найкращих днів у моєму житті. З 2-річчям, коханий! Дякую, що змушуєш мене почуватися найщасливішою дівчиною у світі щодня. Така щаслива і вдячна за це прекрасне життя, яке ми будуємо разом. Дуже люблю тебе, тату", — написала Періс та показала весільні фото.

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Періс Гілтон та Картер Реум

Шлюб став першим для на той момент 40-річної Періс Гілтон. А на початку 2023 року стало відомо, що в зіркового подружжя народилася спільна дитина — син Фенікс. Первісток Гілтон зʼявився на світ за допомогою послуг сурогатної матері. У Картера Реума також є 11-річна донька від попереднього союзу.

Періс Гілтон та Картер Реум із сином Феніксом

Нагадаємо, Періс Гілтон різко відреагувала на критику свого сина в соцмережах.

Також Фокус писав про іншу важливу дату в союзі Періс Гілтон та Картера Реума.