Пілот та мухомор: Періс Гілтон показала образи сина на перший Геловін (фото)
Зіркова мама наслідувала своїх подруг-співачок — Брітні Спірс та Кеті Перрі.
42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові фото з девʼятимісячним первістком Феніксом. Знімками зі спадкоємцем зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram з понад 25 млн підписників.
На Геловін 2023 Періс обрала кілька креативних костюмів, один з яких — омаж на Брітні Спірс. Гілтон вбралася у стюардесу, як і її подруга у своєму відомому кліпі "Toxic". Тим часом Фенікс на один вечір став пілотом літака, примірявши білу сорочку, чорну краватку та кашкет.
"Пані та панове, дозвольте представити вам ваш льотний екіпаж", — зазначила мама однієї дитини.
А в коментарях фоловери знаменитості помітили, як її син схожий на свого тата Картера Реума.
"Я точно бачу обличчя Картера у Феніксі", — пише користувач мережі.
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Також Реум та Гілтон зі своїм спадкоємцем "стали мухоморами", наслідуючи образ співачки Кеті Перрі.
"Повний сімейний концерт", — написала Періс, яка навіть одягнула чорну перуку, як і волосся в Кеті Перрі.
Нагадаємо, Періс Гілтон одягнула девʼятимісячного сина в Burberry.
Також Фокус писав про реакцію Періс Гілтон на хейт у сторону її єдиного спадкоємця.