Пилот и мухомор: Пэрис Хилтон показала образы сына на первый Хэллоуин (фото)

Звездная мама подражала своим подругам-певицам — Бритни Спирс и Кэти Перри.

Related video

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые фото с девятимесячным первенцем Фениксом. Снимками с наследником звезда соцсетей делится в своем Instagram с более чем 25 млн подписчиков.

На Хэллоуин 2023 Пэрис выбрала несколько креативных костюмов, один из которых — омаж на Бритни Спирс. Хилтон нарядилась в стюардессу, как и ее подруга в своем известном клипе "Toxic". Тем временем Феникс на один вечер стал пилотом самолета, примерив белую рубашку, черный галстук и фуражку.

"Дамы и господа, позвольте представить вам ваш летный экипаж", — отметила мама одного ребенка.

А в комментариях фолловеры знаменитости заметили, как ее сын похож на своего папу Картера Реума.

"Я точно вижу лицо Картера в Фениксе", — пишет пользователь сети.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

Также Реум и Хилтон со своим наследником "стали мухоморами", подражая образу певицы Кэти Перри.

"Полный семейный концерт", — написала Пэрис, которая даже надела черный парик, как и волосы у Кэти Перри.

Пэрис Хилтон и Картер Реум с сыном

Напомним, Пэрис Хилтон одела девятимесячного сына в Burberry.

Также Фокус писал о реакции Пэрис Хилтон на хейт в сторону ее единственного наследника.