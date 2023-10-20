Малюк на стилі: Періс Гілтон показала сина, який підріс, у Burberry (фото)

Гілтон підкреслила, що її син — перший раз у Нью-Йорку.

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42-річна світська левиця і бізнесвумен Періс Гілтон опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото свого дев'ятимісячного сина Фенікса Беррона Гілтона Реума, якого вона, сидячи на дивані в розкішній вечірній сукні та при повному макіяжі, тримає на руках. Це — перша подорож дитини до Нью-Йорка, випливає з підпису до знімків.

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Періс Гілтон розкрила свою "суперсилу"

Періс називає сина "малюком-ангелом". Хлопчика з дитинства привчають до розкошів: він з ніг до голови одягнений у Burberry. На ньому брендова картата футболка, штани і маленькі черевики.

На Мангеттені мешкає її молодша сестра Нікі Гілтон із чоловіком Джеймсом Ротшильдом і трьома дітьми. Саме тут Періс спілкувалася з пресою, щоб розповісти про свою нову пісню під назвою Lighter зі Стівом Аокі. До Нью-Йорка білявка приїхала не лише із сином, а й із чоловіком Картером Реумом.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Як пишуть ЗМІ, вона з нетерпінням чекає виходів мемуарів Брітні Спірс, котрі ще до офіційної публікації наробили галасу. Сама Гілтон уже відзначилася власною книгою спогадів.

Що стосується материнства, Періс зазначила, що бути мамою — це її "найулюбленіше звання з усіх".

"Мами — супергерої. Мені так подобається бути мамою", — зізналася вона.

Періс та її чоловік Картер Реум пройшли процедуру ЕКЗ, в результаті якої у них з'явився син Фенікс. Його на початку цього року народила сурогатна мати.

Раніше Фокус писав, що мемуари Періс Гілтон екранізують.