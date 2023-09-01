Періс Гілтон зворушливо звернулася до чоловіка (фото)

Світська левиця та бізнесмен Картер Реум відсвяткували 45 місяців свого одруження.

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42-річна американська світська левиця Періс Хілтон відзначила важливу подію в стосунках зі своїм чоловіком Картером Реумом. Знімками з коханим зірка соцмереж ділиться в Instagram.

Гілтон поділилася серією архівних фотографій з 24,6 млн підписників.

Молода мама написала: "Цього тижня була наша річниця — 45 місяців".

На першому зображенні каруселі знімків було показано пару, яка прилягла одне до одного в гамаку на вулиці. Вони посміхалися в темних окулярах.

Періс також запитала: "Що нам робити на річницю нашого весілля 11 листопада цього року??"

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Періс Гілтон та Картер Реум

"Я найщасливіший хлопець у світі, бути твоїм товаришем у команді та найкращим другом. Блиск, який ти приносиш в моє життя, неперевершений", — прокоментував публікацію дружини бізнесмен.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

Періс та її чоловік спочатку познайомилися у віці 20 років, але відновили стосунки лише у 2019 році, коли сестра Реума, Холлі Хаммонд, організувала вечерю на День подяки та запросила їх обох.

У листопаді 2021 вони зіграли весілля, на початку 2023 стали батьками сина Фенікса.

Нагадаємо, Періс Гілтон з чоловіком та сином прибули у серпні 2023 на Гаваї під час масштабних пожеж у регіоні.

Також Фокус писав про свіжі фото первістка Періс Гілтон та Картера Реума.