Періс Гілтон була помічена із сином і чоловіком на Гаваях, де вирують пожежі (фото)

Пожежа на Гаваях є п'ятою за величиною смертоносною в історії США і найстрашнішою після пожежі Клоке 1918 року в Міннесоті.

Related video

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон була сфотографована на Мауї з чоловіком і сином. Гавайський курорт, де вирішила відпочивати знаменитість із сім'єю, розташований усього за 48 кілометрів від зруйнованого лісовими пожежами міста Лагайна. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Спадкоємицю найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton помітили із сином Феніксом на руках, коли вони насолоджувалися пляжним відпочинком на курорті у Вайлеа. Разом із ними був сфотографований чоловік Періс Картер Реум.

Тим часом лісові пожежі забрали життя 93 людей станом на неділю, 13 серпня, що зробило її найсмертоноснішою лісовою пожежею в США за понад 100 років. Унаслідок пожеж на Мауї було зруйновано або пошкоджено близько 2200 будівель, а збитки оцінюють у 6 мільярдів доларів.

"Спочатку це була запланована сімейна поїздка і вона їздила на Мауї від самого народження. У неї там багато друзів і це для неї другий дім, — розповідає джерело, близьке до Гілтон. — Коли вони прибули, вони зібрали припаси, пожертвували місцевим притулкам і нужденним, і зробили значні пожертвування".

У липні знаменитість розповідала про майбутню поїздку на Гаваї, зазначаючи, що не може дочекатися, поки Фенікс стане "трохи дорослішим, щоб я могла брати його з собою куди завгодно".

"Моя сестра і я зупинялися в [готелі] так багато років, каталися на всіх водних гірках і просто були дітьми, тож тепер буде дуже весело випробувати це з нашими власними дітьми, — поділилася вона. Тому я просто не можу дочекатися цієї поїздки з усіма двоюрідними братами разом. Вона буде такою особливою".

Нагадаємо, лісові пожежі на Мауї спалахнули 9 серпня. Вогонь роздмухав ураган, що налетів на острів, тож західна частина острова була повністю відрізана. Унаслідок пожеж було переміщено тисячі людей. За словами офіційних осіб округу Мауї, загалом 1418 осіб перебувають у притулках для екстреної евакуації.