Пэрис Хилтон была замечена с сыном и мужем на Гавайях, где бушуют пожары (фото)

Пожар на Гавайях является пятым по величине смертоносным в истории США и самым страшным после пожара Клоке 1918 года в Миннесоте.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон была сфотографирована на Мауи с мужем и сыном. Гавайский курорт, где решила отдыхать знаменитость с семьей, расположен всего в 48 километрах от разрушенного лесными пожарами города Лахайна. Об этом пишет Daily Mail.

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Наследницу крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton заметили с сыном Фениксом на руках, когда они наслаждались пляжным отдыхом на курорте в Вайлеа. Вместе с ними был сфотографирован муж Пэрис Картер Реум.

Между тем лесные пожары унесли жизни 93 человек по состоянию на воскресенье, 13 августа, что сделало его самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем 100 лет. В результате пожаров на Мауи было разрушено или повреждено около 2200 строений, а ущерб оценивается в 6 миллиардов долларов.

"Изначально это была запланированная семейная поездка и она ездила на Мауи с самого рождения. У нее там много друзей и это для нее второй дом, — рассказывает источник, близкий к Хилтон. — Когда они прибыли, они собрали припасы, пожертвовали местным приютам и нуждающимся, и сделали значительные пожертвования".

В июле знаменитость рассказывала о предстоящей поездке на Гавайи, отмечая, что не может дождаться, пока Феникс станет "немного взрослее, чтобы я могла брать его с собой куда угодно".

"Моя сестра и я останавливались в [отеле] так много лет, катались на всех водных горках и просто были детьми, так что теперь будет очень весело испытать это с нашими собственными детьми, — поделилась она. Поэтому я просто не могу дождаться этой поездки со всеми двоюродными братьями вместе. Она будет такой особенной".

Напомним, лесные пожары на Мауи вспыхнули 9 августа. Огонь раздул ураган, налетевший на остров, так что западная часть острова была полностью отрезана. В результате пожаров были перемещены тысячи людей. По словам официальных лиц округа Мауи, в общей сложности 1418 человек находятся в убежищах для экстренной эвакуации.