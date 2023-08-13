93 человека погибли: на Гавайях бушует самый смертоносный за 100 лет пожар (фото, видео)

Жители курортного острова Мауи уже заявили, что не получали официального предупреждения, сирены не звучали, а власти были крайне не готовы к разрушительным лесным пожарам.

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Пожар, бушующий на Гавайях, уже назвали самым ужасным пожаром за сто лет. Официальное число погибших в результате лесных пожаров в настоящее время составляет 93 человека. Об этом сообщает CNN.

Согласно исследованию Национальной ассоциации противопожарной защиты , пожар на Гавайях является пятым по величине смертоносным в истории США и самым страшным после пожара Клоке 1918 года в Миннесоте.

Но официальные лица предупреждают, что количество погибших будет расти. "Никто из нас пока не знает масштабов пожара", — сказал начальник полиции Мауи Джон Пеллетье, отметив, что для опознания людей, погибших в результате такой сильной огненной бури, потребуется время. Пока спасатели с собаками обыскали всего 3% территории.

Лесные пожары бушуют на Мауи

В результате пожаров на Мауи было разрушено или повреждено около 2200 строений, а ущерб оценивается в 6 миллиардов долларов.

Пожарные добились определенного прогресса в тушении трех крупнейших лесных пожаров, которые бушуют на Мауи. Больше сего пострадал город Лахайна, бывшая столица Королевства Гавайев и один из крупнейших городов на Мауи. Там пожар все еще не под контролем.

Весь исторический центр города сгорел дотла, людям пришлось бросать свои автомобили и спасаться от огня в океане.

В Сети появилось видео, снятое одним из жителей Лахайны, который шесть часов просидели в воде, пока огонь уничтожал их дом.

Семье пришлось несколько часов спасться от огня в океане

Ной, Майло и их мать сейчас находятся в одном из убежищ.

Жители города говорят, что жителям других штатов США, вероятно, не понять, но ситуация критическая. Из Лайаны ведет одна дорога. И Люди полностью изолированы, им буквально некуда бежать.

"Вы не можете никуда поехать. Ты застрял. У тебя одна дорога. Тебе некуда бежать", — отметил один из жителей города.

В результате пожаров были перемещены тысячи людей. По словам официальных лиц округа Мауи, в общей сложности 1418 человек находятся в убежищах для экстренной эвакуации.

Пожары на Мауи

Генеральный прокурор Гавайев Энн Лопес отметила, что ее департамент даст оценку решениям, которые были приняты до и во время лесных пожаров, и поделится с общественностью результатами этой проверки.

Губернатор Гавайев Джош Грин уже заявил, что пожары, охватившие Мауи на этой неделе, являются ярким напоминанием об изменении климата.

"Мы сталкиваемся с лесными пожарами на протяжении десятилетий, но это первый раз, когда мы сталкиваемся с лесными пожарами в контексте текущих условий: глобального потепления и урагана, который только что прошел мимо нас", — добавил он.

Также начата проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях штата после того, как жители заявили, что их не предупредили о пожаре: сирены не звучали. Чиновники объяснили это "ужасным стечением факторов", отметив, что систему оповещения повредили сильные порывы ветра, что сделало невозможной координацию со службой, которая выдает предупреждения и приказы об эвакуации.

Напомним, ранее стало известно, что лесные пожары на Мауи вспыхнули 9 августа. Огонь раздул ураган, налетевший на остров, так что западная часть острова была полностью отрезана.