Відпустка перетворилася на жах: масштабна пожежа охопила Гаваї, багато жертв (відео, фото)

Внаслідок пожежі близько 1000 будівель були пошкоджені або зруйновані, а людям довелося рятуватися від вогню, плаваючи у Тихому океані. Влада впевнена, що кількість жертв лише зростатиме.

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Лісові пожежі на острові Мауї забрали життя щонайменше 53 людей і перетворили курортне містечко Лахайна на тліючі руїни, на відновлення яких знадобляться багато років і мільярди доларів, повідомили гавайські чиновники 10 серпня. Про це пише Reuters.

За оцінками місцевих можновладців, внаслідок пожежі близько 1000 будівель були пошкоджені або зруйновані і розмістити в безпечному місці необхідно тисячі людей.

Стрімкий вогонь поширився островом Мауї після того, як 9 серпня спалахнули принаймні три великі пожежі, які відрізали західну частину острова. Деякі люди рятувалися від полум'я, стрибнувши в Тихий океан.

Внаслідок пожежі вигоріли цілі квартали Фото REUTERS

Тисячі туристів намагалися покинути Мауї, багато з них розташувалися в аеропорту в очікуванні рейсів. Велика кількість людей отримали опіки, травми і надихалися димом. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Це була відпустка, яка перетворилася на кошмар. Я чув вибухи всюди, я чув крики, а деякі люди не встигли. Мені так сумно. Ми плавали близько чотирьох годин", — сказав один із туристів, описуючи, як вони рятувалися в океані і трималися за шматки дерева.

Люди рятувалися в океані Фото REUTERS

Число загиблих внаслідок пожежі досягло 53. Пожежу в Лахайні вдалося локалізувати на 80%, оскільки пожежники охороняли периметр дикої місцевості, яка горіла.

Пожежу в Пулеху, приблизно в 20 милях (30 км) на схід від Лахайни, вдалося локалізувати на 70%.

Так зараз виглядають населені пункти на острові Фото REUTERS Фото: фото REUTERS

Пожежа в Лахайні перетворила на попіл цілі квартали на західній стороні острова. Місто є однією з головних визначних пам'яток Мауї і щороку приваблює 2 мільйони туристів, або близько 80% відвідувачів острова.

Пожежі стали найгіршою катастрофою, яка спіткала Гаваї з 1960 року, через рік після того, як вони стали штатом США, коли цунамі вбило 61 людину.

Губернатор штату Джош Грін зазначив у розмові з журналістами, що кількість людей, які загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях, зростатиме.

"У 1960 році у нас загинула 61 людина, коли через острів пройшла велика хвиля. Цього разу дуже ймовірно, що загальна кількість загиблих значно перевищить це число, я боюся", — сказав він.

Зі слів офіційних осіб, причину лісових пожеж на острові Мауї ще не встановлено, але Національна метеорологічна служба заявила, що їх викликали суха рослинність, сильний вітер і низька вологість.

Нагадаємо, що 10 серпня в Московській області РФ сталося масштабне загоряння. В місті Одинцово загорівся склад на вулиці Зеленій. Площа загоряння склала 2000 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що у місті Георгієвськ Ставропольського краю РФ сталася пожежа у військовій частині. Вогонь охопив речовий склад площею 300 квадратних метрів.