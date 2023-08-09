Пожежа на 300 квадратних метрів: у Росії загорілася військова частина (відео)

За словами мера Андрія Зайцева, загорілася господарська будівля, в якій не проводилося жодних робіт. Можлива причина загоряння — висока температура повітря.

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У місті Георгієвськ Ставропольського краю РФ сталася пожежа у військовій частині. Про це повідомив мера Андрій Зайцев на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

За його словами, пожежа сталася на речовому складі площею 300 квадратних метрів.

"На території військової частини по вул. Лермонтова в Георгіївську спостерігалося сильне задимлення — сталося загоряння на речовому складі площею 300 кв/м. Наразі на місці працює пожежна служба самої військової частини, також направлено техніку з Георгієвської та Горячеводської пожежних служб", — написав він.

Георгієвськ на карті Фото: Скриншот

Потім Зайцев зазначив, що в господарській будівлі жодних робіт не проводили, електрику було відключено. Можливою причиною загоряння визнали занадто високу температуру повітря. Постраждалих немає.

"Загоряння на території військової частини ліквідовано", — зазначив мер.

Також у мережі почали публікувати відео з місця пожежі.

Пожежа в Георгієвську

Також 9 серпня повідомлялося, що в Курчатові біля Курської АЕС сталася масштабна пожежа. Повідомляється, що осередок знаходиться на даху багатоповерхового житлового будинку на Ленінградській. У червні Курчатов у РФ атакував невідомий саморобний безпілотний апарат. Дрон імовірно впав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ, зіткнувшись із ялиною.