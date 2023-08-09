У Курчатові біля Курської АЕС масштабна пожежа: горить багатоповерховий будинок (відео)

У червні Курчатов у РФ атакував невідомий саморобний безпілотний апарат. Дрон, імовірно, впав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ, зіткнувшись із ялиною.

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У місті-супутнику Курської атомної електростанції (АЕС) Курчатові потужна пожежа. За інформацією російського медіа Shot, осередок знаходиться на даху багатоповерхового житлового будинку на Ленінградській. Відео події публікують у Telegram-каналі ЗМІ.

На записі видно, як стовп чорного диму підіймається за житловими багатоповерховими будинками. Причину пожежі не називають.

Як відомо, Курська АЕС розташовується на березі річки Сейм за 40 кілометрів на захід від Курська. За обсягом вироблюваної електроенергії вона входить до першої четвірки електростанцій РФ. Курчатов розташований приблизно за 4 км від Курської АЕС.

14 липня повідомлялося, що місто атакував саморобний безпілотний літальний апарат. Дрон імовірно впав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ. Причиною падіння стало зіткнення з ялиною. За словами губернатора Курської області Романа Старовойтова, ніхто не постраждав, ушкоджень зазнав багатоквартирний будинок, у якого виявилися посічений фасад і скління. Також російські медіа писали, що в Курчатові спрацювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 9 серпня вночі Московську область атакували щонайменше два безпілотники. За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, обидва БПЛА збила російська ППО. Один дрон упав у районі Домодєдово, другий — у районі Мінського шосе. Інформації про постраждалих від падіння уламків не надходило.

Пізніше 9 серпня повідомлялося про вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області. Унаслідок поранення дістали щонайменше 43 людини, 6 із них — у важкому стані, ще п'ятеро можуть перебувати під завалами, у 100 квартирах вибило вікна.

Спочатку причиною вибуху росЗМІ називали атаку невідомого безпілотника по будівлі. Пізніше цю версію спростували, заявивши, що НП на заводі в Сергієвому Посаді нібито сталася внаслідок "порушення технологічного процесу".

Відомо, що підприємство спеціалізується на виробництві військових товарів, зокрема біноклів і оптичних прицілів. Однак ЗМІ повідомляли, що будівля, в якій стався вибух, не належить заводу. Там нібито в 1990-х організували склад готової продукції піротехнічної компанії "Піро-Росс".

Варто зазначити, що в пресслужбі ГУ МНС у Московській області ніяк не прокоментували вибух і людські жертви в Сергієвому Посаді. Замість цього там оголосили "марафон добра" і пообіцяли "тільки хороші новини".