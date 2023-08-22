Періс Гілтон поділилася новими світлинами сина Фенікса

Турботлива мама влаштувала мініфотосесію з малюком.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон поділилася у своєму Instagram-акаунті новими світлинами зі своїм маленьким сином Феніксом Берроном Гілтон Реумом.

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На зворушливих кадрах, зроблених в особняку знаменитості в Беверлі-Гіллз, дует матері і сина позував на тлі неонової вивіски з логотипом Chanel. Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton сиділа в кріслі із золотою рамою, вдягнувши костюм з принтом у вигляді пальмового листя, який складався з топа з коротким рукавом і розкльошених штанів.

Її 8-місячний малюк був тільки в памперсі, сірих шкарпетках з принтом машинок і біло-зеленому нагруднику, який поєднувався з ансамблем Періс.

"Мама в понеділок з моїм янголятком", — написала Гілтон у підписі до серії знімків, додавши смайлики немовляти і блакитного сердечка.

Нагадаємо, Періс та її чоловік Картер Реум познайомилися, коли їм було 20, але романтичні стосунки почали зароджуватися тільки 2019 року. Їхнє весілля відбулося в листопаді 2021 року в маєтку покійного дідуся спадкоємиці Бель-Ейр. У січні цього року Періс стала мамою. Сина, якого назвали Фенікс Беррон Гілтон Реум, зірці народила сурогатна мати.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон була помічена із сином та чоловіком на Гаваях, де вирують пожежі.