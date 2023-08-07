Періс Гілтон захопила шанувальників ніжним освідченням у коханні чоловікові (відео)

У пари, яка одружилася 2021 року, є шестимісячний син Фенікс Беррон.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим відео, щоб висловити свою любов до чоловіка, 42-річного американського письменника Картера Реума.

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Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton змонтувала кліп із різних спільних моментів подружжя під пісню Bebe Rexha і David Guetta "One In A Million". Зірка реаліті та впливова бізнесвумен написала в підписі: "Мій один на мільйон", перш ніж додати в розділі коментарів: "Я так закохана в цю пісню @beberexha @davidguetta! На кораблі в Греції, слухаю на повторі. Вірші такі гарні!"

Картер, за якого вона вийшла заміж 2021 року, прокоментував пост: "Ти моя єдина на трильйон".

Періс та її чоловік уперше зустрілися, коли їм було 20, але стосунки почали зароджуватися тільки 2019 року. Їхнє весілля відбулося в листопаді 2021 року в маєтку покійного діда спадкоємиці Бель-Ейр. У січні цього року Періс стала мамою. Сина, якого назвали Фенікс Беррон Гілтон Реум, зірці народила сурогатна мати.

Нагадаємо, Періс Гілтон розповіла, що під час пандемії Covid-19 вона разом із чоловіком Картером Реумом заморозили ембріони.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20 років.