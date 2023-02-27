Хочуть ще дітей: Періс Гілтон поділилася, що в них із чоловіком заморожено 20 ембріонів

Знаменитість розповіла, що вони разом із чоловіком заморозили 20 ембріонів хлопчиків, проте все ще намагаються завести дівчинку.

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43-річна світська левиця Періс Гілтон заморозила ембріони з чоловіком Картером Реумом під час пандемії Covid-19. Їхній первісток народився минулого місяця від сурогатної матері. Про це знаменитість розповіла Glamour UK, з'явившись на обкладинці їхнього останнього цифрового випуску.

Зіркове подружжя не планує зупинятися на одній дитині.

"Ми з Картером уже говорили про майбутнє, а потім світ закрився, тому я запитала: "Що ти думаєш про те, щоб зробити ембріони?" — розповіла вона. І він відповів: "Так, давай зробимо це".

За словами Гілтон, зі створених ембріонів вони успішно заморозили 20 — усі хлопчики.

"І ми робили це сім разів, — продовжила зірка. — У мене всі хлопчики. У мене 20 хлопчиків".

[ + – ] Періс Гілтон і Картер Реум із новонародженим сином

Вони продовжують робити ембріони через спільне бажання мати дівчинку.

"Я знову пройшла цей процес місяць тому, тому чекаю на результати, щоб дізнатися, чи є дівчатка", — відверто поділилася Гілтон.

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала обличчя свого новонародженого сина. У квітні зірка та її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого назвали Фенікс. Як відомо, пара вдалася до послуг сурогатного материнства.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20 років.