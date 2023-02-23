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Періс Гілтон показала перше фото свого сина

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Фото: Getty Images | Періс Гілтон і Картер Реум

Знаменитість поділилася першим фото малюка, якого назвали Фенікс.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон уперше показала обличчя свого новонародженого сина в серії нових портретних фотографій, опублікованих у четвер в її Instagram-акаунті.

Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton була одягнена в білий халат, доки тримала свого сина. Малюк був одягнений у білий комбінезон і крихітну шапку в тон.

На іншому кадрі з фотосесії Фенікс дрімає на плечі мами, а його обличчя спрямоване в камеру. Гордий батько Картер Реум приєднався до дуету матері та сина на одній із фотографій, поцілувавши дружину в лоба, коли вона блаженно заплющила очі.

"Я так одержима своїм маленьким ангелом, і коли він дивиться мені в очі, я просто тану. Він такий гарний малюк", — сказала Гілтон в інтерв'ю Glamour UK, опублікованому в четвер.

Напередодні Періс Гілтон розповіла, як вони з чоловіком назвали сина.

"Мого прекрасного хлопчика звуть Фенікс Беррон Гілтон Реум. І ми з Картером так пишаємося тим, що вітаємо його в цьому світі", — сказала вона.

Зірка пояснила, що друге ім'я малюка — це данина її покійному дідусеві Баррону Гілтону.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон розповіла про материнство та про те, як її син з'явився на світ.