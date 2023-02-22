Пэрис Хилтон раскрыла имя своего новорожденного сына

Знаменитость рассказала о значении имени сына, которого супругам родила суррогатная мать.

Related video

41-летняя светская львица и певица Пэрис Хилтон раскрыла имя сына ее и супруга Картера Реума в своем подкасте "Это Пэрис".

"Моего прекрасного мальчика зовут Феникс Бэррон Хилтон Реум. И мы с Картером так гордимся тем, что приветствуем его в этом мире", — сказала она.

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton поделилась, что планирует назвать свою будущую дочь Лондон и надеется остаться в теме, назвав своего сына в честь другого города.

"Я годами планировала имена своим детям", — объяснила она, отметив, что Феникс также означает "надежду, возрождение и трансформацию".

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Мало того, что имя Феникса имеет значение, Хилтон также сказала, что выбрала его второе имя в честь своего покойного деда Бэррона Хилтона.

"Он всегда был моим наставником, и я так уважала своего дедушку, и мы были так близки. Я скучаю по нему каждый день, поэтому я действительно хотела почтить его, назвав его имя в имени моего первого сына", — сказала она.

Напомним, Пэрис Хилтон показала первое и пока единственное фото с сыном в конце января. На нем только ручка малыша.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и о том, как ее сын появился на свет.