Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и о том, как ее сын появился на свет

Светская львица появилась на обложке журнала Harper's Вazaar и рассказала в интервью о своем сыне. И намекнула, что хочет завести еще детей.

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Пэрис Хилтон призналась, что рождение своего ребенка держала в тайне от всех, даже от матери. Об этом и о материнстве она рассказала в новом интервью Harper's Вazaar.

В интервью Пэрис Хилтон призналась, что никто из ее семьи не знал о том, что скоро у нее появится ребенок, до самого появления малыша на свет. Она решила избежать публичности именно потому, что в юности все в ее жизни было напоказ. Этот момент она решила сохранить только для себя и своего мужа Картера Реума. Об это она рассказала Harper's Вazaar.

В день рождения сына Пэрис Хилтон надела черный парик, толстовку с капюшоном и легла в больницу под другим именем. На тот момент существование ее ребенка было секретом для остального мира. О нем знали только Хилтон, ее муж Картер Реум и их суррогатная мать. Даже их ближайшие родственники не узнали бы об этом до тех пор, пока она не объявила новость в Instagram.

[ + – ] Фото Пэрис с сыном

"Вся моя жизнь была такой публичной. У меня никогда не было ничего для себя. Мы решили, что хотим, чтобы весь этот опыт был для нас самих", — после того, как ребенок родился, она и Реум привезли его домой, в особняк, который они недавно купили в Беверли-Хиллз.

Два дня они были по-настоящему одни, отправив даже персонал и садовников по домам. Они наслаждались своим новым родительским статусом, привыкали к графику сна и кормления ребенка и напевая ему колыбельные.

[ + – ] Пэрис Хилтон на обложке Harper's Вazaar

Даже с суррогатной матерью беременность — это большой секрет, который нужно хранить. Но Хилтон привыкла скрывать часть своей жизни. В документальном фильме 2020 года "Это Пэрис" она впервые рассказала о жестоком обращении, которому она подвергалась в подростковом возрасте, после того как ее родители, Рик и Кэти Хилтон, отправили ее в ряд школ-интернатов, которые обещали исправить проблемных подростков.

С тех пор она стала сторонником закрытия так называемой индустрии трудных подростков; в 2021 году она поддержала законопроект о дальнейшем регулировании школ в Юте, и теперь она настаивает на федеральной реформе.

Предприниматель, звезда реалити-шоу, ди-джей, исполнитель, парфюмер, модель и светская львица смогла изобрести определенный вид бессодержательной славы в начале нулевых, когда она была известна в основном из-за своей фамилии, походов на вечеринки, привлекательности и резких высказываний.

Но в 42 года она поменяла свое поведение и стала новой версией себя, по собственным словам.

Детство самой Хилтон закончилось резко и бурно. Так что своего сына она хочет от этого оградить.

"Я хочу защищать его и быть с ним каждую секунду. У меня сработал этот материнский инстинкт, чего никогда не случалось раньше. Теперь я чувствую себя такой счастливой", — говорит она.

Пэрис Хилтон призналась, что появление малыша на свет изменило ее взгляды на жизнь. "Меня больше интересуют дети, чем миллиарды", — пошутила она, признавшись, что теперь мечтает о дочке.

Пэрис Хилтон также рассказала об отношениях со своим супругом Картером Реумом, за которого вышла замуж в прошлом году после трех лет отношений. Она призналась, что до встречи с ним считала себя асексуальной, несмотря на свою репутацию. "Я была известна как секс-символ, но все связанное с сексом приводило меня в ужас. Я называла себя "целующейся бандиткой", потому что мне нравилось только целоваться. Многие мои отношения не сложились из-за этого", — однако после знакомства с Реумом все изменилось.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Instagram parishilton

"Он не знаменит. Он умен. Он из хорошей семьи. Он хороший человек. Это противоположность тому, к чему я привыкла, когда искала парней. Я просто чувствую, что после всего того ада, через который я прошла, я наконец-то получаю то, что заслуживаю. Есть кто-то, кому я могу доверять и с кем могу строить настоящую жизнь", — сказала Хилтон.

Напомним, Пэрис Хилтон показала первое и пока единственное фото с сыном в конце января. На нем только ручка малыша.

А Фокус писал о том, как знаменитости пользуются услугами суррогатных матерей. Объединяет их одно: суррогатная мать подписывает договор о неразглашении.