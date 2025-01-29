Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку с дочерью и сыном (фото)

И Лондон, и Феникс родились с помощью суррогатных матерей. Их отец — венчурный капиталист Картер Реум.

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43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон вышла на публику с двухлетним сыном Фениксом Реумом и годовалой дочерью Лондон Реум. Об этом пишет E! News.

Звездная мама появилась со своими маленькими наследниками на фестивале Young Hearts Friends Fest в Нью-Йорке.

Пэрис и ее дочь были в парных розовых ансамблях, которые они подчеркнули розовыми бантами для волос. Светская львица надела кружевное платье до щиколотки и кардиган, позируя на блестящих каблуках и демонстрируя бриллиантовое ожерелье на мероприятии, которое было организовано для нью-йоркской благотворительной организации God's Love We Deliver. А Лондон была в похожем стиле в пачке из тюля и кардигане с белыми чулками и розовыми кроссовками.

Что касается Феникса, малыш был в детском голубом свитере с круглым вырезом и соответствующих джоггерах, подчеркнув свой образ серо-розовыми кроссовками New Balance.

Пэрис Хилтон с детьми Фото: Getty Images

К Пэрис и ее наследникам также присоединилась младшая сестра Ники Хилтон. Она появилась в голубом наряде и несла на руках маленькую Лондон.

Пэрис Хилтон с сестрой и детьми Фото: Getty Images

Отметим, что Лондон и Феникс появились на свет с помощью суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон и венчурный капиталист Картер Реум поженились осенью 2021 года. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у Реума есть дочь от предыдущего союза.

Пэрис Хилтон и Картер Реум с детьми Фото: Instagram/Paris Hilton

Напомним, Пэрис Хилтон показала разрушенный пожаром дом в Малибу.

Ранее Фокус писал о секретах красоты Пэрис Хилтон.