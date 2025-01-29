Періс Гілтон вийшла на червону доріжку з донькою та сином (фото)

І Лондон, і Фенікс народилися за допомогою сурогатних матерів. Їхній батько — венчурний капіталіст Картер Реум.

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43-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла на публіку з дворічним сином Феніксом Реумом і однорічною донькою Лондон Реум. Про це пише E! News.

Зіркова мама зʼявилася зі своїми маленькими спадкоємцями на фестивалі Young Hearts Friends Fest у Нью-Йорку.

Періс і її донька були в парних рожевих ансамблях, які вони підкреслили рожевими бантами для волосся. Світська левиця одягла мереживну сукню до щиколотки та кардиган, позуючи на блискучих підборах і демонструючи діамантове намисто на заході, який був організований для нью-йоркської благодійної організації God's Love We Deliver. А Лондон була у схожому стилі у пачці з тюлю та кардигані з білими панчохами і рожевими кросівками.

Що стосується Фенікса, малюк був у дитячому блакитному светрі з круглим вирізом і відповідних джогерах, підкресливши свій образ сіро-рожевими кросівками New Balance.

Періс Гілтон з дітьми Фото: Getty Images

До Періс та її спадкоємців також приєдналася менша сестра Нікі Гілтон. Вона зʼявилася в блакитном вбранні та несла на руках маленьку Лондон.

Періс Гілтон із сестрою та дітьми Фото: Getty Images

Зазначимо, що Лондон та Фенікс зʼявилися на світ за допомогою сурогатних матерів.

Періс Гілтон та венчурний капіталіст Картер Реум одружилися восени 2021 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Також у Реума є донька від попереднього союзу.

Періс Гілтон та Картер Реум з дітьми Фото: Instagram/Paris Hilton

Нагадаємо, Періс Гілтон показала зруйнований пожежою будинок у Малібу.

Раніше Фокус писав про секрети краси Періс Гілтон.