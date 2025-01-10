"Перетворилося на попіл": Періс Гілтон показала зруйнований пожежою будинок (відео)

На початку 2025 року на Голлівудських пагорбах спалахнула масштабна лісова пожежа, що спровокувало масову евакуацію місцевих мешканців. Постраждали понад тисяча будинків, а пошкодження вже оцінюються в понад 50 млрд доларів.

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Американська світська левиця Періс Гілтон показала кадри свого зруйнованого внаслідок пожежі будинку в Малібу. Зірка опублікувала відео в Instagram.

"Я стою тут у тому, що колись було нашим домом, і розбите серце справді не передати словами. Коли я вперше побачила новину, я була в повному шоці — я не могла це зрозуміти. Але зараз, стоячи тут і бачучи це своїми очима, здається, що моє серце розбилося на мільйон шматочків", — написала Періс.

Світська левиця зізналася, що зруйнований будинок був не лише місцем для життя, там вони мріяли, сміялися та створювали найкрасивіші спогади як сім'я.

"Це було тим, де маленькі ручки Фенікса створили мистецтво, яке я буду берегти завжди, де любов і життя заполонили кожен куточок. Побачити, як воно перетворилося на попіл…" — написала мама двох дітей.

Будинок Періс Гілтон зруйнований внаслідок пожежі

Зокрема, Періс висловила співчуття іншим людям, які також постраждали внаслідок масштабної лісової пожежі в Лос-Анджелесі.

"І все ж, в цьому болі, я знаю, що мені неймовірно пощастило. Мої кохані, мої дітки та мої улюбленці в безпеці. Це найголовніше, і я тримаюся за цю вдячність усім, що маю. І безмежно вдячна всім пожежникам, рятувальникам та волонтерам, які ризикують своїм життям, щоб боротися з цими пожежами", — написала вона.

Періс додала, що потрібно бути поруч зі своїми близькими, цінувати ці моменти, адже життя може змінитися в одну мить.

Нагадаємо, кота Ребел Вілсон евакуювали з району, де вирувала пожежа.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки опинилися в небезпеці через пожежу в Лос-Анджелесі.