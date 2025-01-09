Періс Гілтон та Лейтон Містер: хто із зірок втратив будинки через пожежу в Лос-Анджелесі (фото, відео)

Серед людей, які були змушені евакуюватися та постраждали від пожеж, багато знаменитостей. Пожежі вразили Pacific Palisades серед інших районів, відомих будинками знаменитостей, причому багато з цих будівель зруйновані або перебувають під загрозою.

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У Лос-Анджелесі продовжує вирувати масштабна лісова пожежа, яка не обходить будинки багатих та знаменитих. Унаслідок надзвичайної ситуації свою нерухомість уже втратила низка зірок. Фокус розповідає, чиї будинки згоріли вщент.

Лейтон Містер та Адам Броуді

Дім зірки "Пліткарки" Лейтон Містер та актора Адама Броуді в Лос-Анджелесі повністю згорів у середу, 8 січня 2025, внаслідок пожежі на Pacific Palisades у Каліфорнії, пише Page Six.

Нерухомість вартістю 6,5 мільйонів доларів, яка мала п'ять спалень, шість ванних кімнат і вид на океан, була зруйнована в результаті стихійного лиха.

Поки знаменитості публічно не коментували втрату.

Лейтон Містер та Адам Броуді втратили будинок у пожежі

Актори одружені з 2014 року і виховують двох дітей.

Періс Гілтон

Світська левиця Періс Гілтон втратила будинок у Малібу через пожежу, що вирує.

Мама двох дітей зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів, зокрема, саме тут її син Фенікс зробив перші кроки.

"Я тримаюся за вдячність за те, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці. Моє серце та молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж. Усім людям, які втратили свої домівки, свої спогади та своїх улюбленців. Моє серце болить за тих, хто все ще в біді або оплакує більші втрати. Немислиме спустошення. Знати, що так багато хто прокидається сьогодні без місця, яке вони називають домом, це справді розриває серце", — зазначила Періс.

Періс Гілтон втратила будинок через пожежу

Марк Гемілл

Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл поділився дописом в Instagram, у якому розповів, що він і його сім'я були змушені швидко евакуюватися з дому.

"Евакуювалися з Малібу, тому в останню хвилину були невеликі пожежі по обидва боки дороги… Були невеликі пожежі (дайте мені перерву — ми рятували життя). Будьте в безпеці, усі", — написав актор.

Марк Гемілл евакуювався з родиною з Малібу

Бен Аффлек

Як повідомляє TMZ, Бен Аффлек був змушений покинути свій будинок та терміново вирушити до колишньої дружини. Видання повідомило, що оскароносний актор поспішив додому до Дженніфер Гарнер, де вона живе з двома їхніми дітьми Фіном і Семюелем після того, як Вайолет вступила до коледжу минулого року.

Бен Аффлек був сфотографований із пригніченим виглядом, коли він під'їхав до свого будинку і побачив, що навколо вирує полум'я. Актор купив нерухомість у цьому районі влітку 2024 року, віддавши за неї $20,5 млн, з яких $10 млн взяв в іпотеку.

Бен Аффлек

Леонардо Ді Капріо

Лісові пожежі знищили будинок, який колись належав Леонардо Ді Капріо. Розташований на шосе Тихоокеанського узбережжя в Малібу, будинок був проданий у 2021 році за понад 10 мільйонів доларів. Актор володів ним понад два десятиліття.

Колишній будинок Ді Капріо згорів

Джеймі Лі Кертіс

Акторка Джеймі Лі Кертіс розповіла, що вона та її родина в безпеці.

"Моя громада і, можливо, мій дім горить. Моя сім'я в безпеці. Багато моїх друзів втратять свої домівки. Також багато інших громад. Бережіть одне одного. Тримайтеся подалі і дозвольте пожежникам виконувати свою роботу. Моліться, якщо ви в це вірите, і навіть якщо не вірите, моліться за тих, хто вірить", — завершила вона свій пост.

Родина Джеймі Лі Кертіс у безпеці

Перенесення оголошення номінантів "Оскару-2025"

Оголошення номінантів на "Оскар-2025" перенесли з 17 на 19 січня через масштабні пожежі в Каліфорнії. Більшість членів кіноакадемії проживають у Лос-Анджелесі і не зможуть вчасно проголосувати. Окрім цього, перенесли церемонію вручення Critics' Choice Awards з 12 на 26 січня.

The NYT пише, що в середу, 8 січня, ввечері вогонь перекинувся на голлівудські пагорби і загрожує знаменитому театру "Долбі", де щороку проходить церемонія вручення "Оскар".

Серед тих, хто в зоні ризику, — Том Генкс і Ріта Вілсон. Їхній особняк коштує $26 мільйонів. Пара, яка прожила разом 36 років, придбала будинок, побудований 1996 року, 2010 року. У ньому чотири спальні, п'ять ванних кімнат і безліч зручностей, включно з театром і басейном у землі.

Також може бути зруйнованим маєток режисера Стівена Спілберга.

Загальні збитки надзвичайної ситуації в Каліфорнії можуть сягати 50 млрд доларів.

Нагадаємо, супутники показали, як лісові пожежі виходять з-під контролю.

Раніше Фокус писав про те, що район знаменитостей у Лос-Анджелесі охопила масштабна пожежа: хто вже втратив розкішне житло.