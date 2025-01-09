"Не можу повірити": будинок Ребел Вілсон опинився в зоні пожежі (фото)

Щонайменше п’ятеро людей загинули в результаті руйнівного стихійного лиха. Понад 1000 будинків уже постраждали, серед яких маєтки світових зірок.

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44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла, що її улюбленого кота довелося рятувати з дому в Лос-Анджелесі, оскільки місто охоплене руйнівними лісовими пожежами.

Зірка комедійних фільмів живе з дружиною Рамоною Агрумою та їхньою 2-річною донькою Ройс на Голлівудських пагорбах.

Напередодні Ребел розповіла, що її будинок постраждав від жахливих пожеж у Каліфорнії. Акторка поділилася знімком, зробленим її подругою Орнелою, на якому видно охоплений вогнем горизонт Західного Голлівуду.

Хоча незрозуміло, наскільки пожежі вплинули на дім Вілсон, вона розповіла, що її кішку потрібно було врятувати від полум’я, що охопило район.

"Не можу в це повірити. Дякую, Орнело, що врятувала нашого кота", — написала Ребел Вілсон.

Будинок Ребел Вілсон постраждав внаслідок пожежі

Орнела також поділилася фотографією у своєму Instagram з підписом: "Це Західний Голлівуд, у нас не все гаразд".

Ребел відповіла в коментарях: "Дякую, Орнело, що допомагаєш усім, це божевілля".

У Лос-Анджелесі вирують пожежі

Також незрозуміло, чи Ребел наразі перебуває в Лос-Анджелесі, оскільки вона нещодавно була в Австралії, де вдруге зіграла весілля з Рамоною Агрумою.

На початку 2025 року на Голлівудських пагорбах спалахнула масштабна лісова пожежа, що спровокувало масову евакуацію місцевих мешканців. Постраждали понад тисяча будинків, а пошкодження вже оцінюються в понад 50 млрд доларів.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в результаті руйнівного стихійного лиха.

Нагадаємо, будинок Меттью Перрі може згоріти вщент.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки згоріли через масштабні пожежі.