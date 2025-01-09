Будинок, де помер Меттью Перрі, охопив вогонь (фото)

Восени 2024 маєток придбали за понад 8 млн доларів. Наразі він під загрозою повного знищення.

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Будинок, де помер Меттью Перрі в Пасіфік-Палісейдс, може згоріти вщент через масштабну лісову пожежу в Лос-Анджелесі. Про це пише Realtor.com

За даними видання, у середу, 8 січня 2025, вогонь охопив будинок, а сусіди поділилися кадрами в мережі.

Близько трьох місяців тому житло з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами було продано за 8,5 млн доларів його новій власниці, забудовниці Аніті Верма-Лалліан.

Пожежа на півночі Лос-Анджелеса вже знищила близько 1000 будівель. Десятки тисяч мешканців наразі повинні евакуюватися.

Будинок Меттью Перрі

Хоча невідомо, чи згорів колишній маєток зірки серіалу "Друзі", на карті видно, що район перебуває в межах "периметра інциденту".

Верма-Лалліан розповіла в Instagram, що вона та її родина "в безпеці", але не надала жодної інформації про стан будинку.

Жінка придбала особняк Меттью Перрі в жовтні 2024, через рік після трагічної загибелі актора.

Будинок Меттью Перрі

Раніше вона розповіла The Los Angeles Times, що планує використовувати нерухомість як "будинок для відпочинку".

Зірку "Друзів" знайшли мертвим у гідромасажній ванні 28 жовтня 2023 року у віці 54 років.

Спочатку Меттью Перрі купив будинок, який стоїть на схилі пагорба з видом на океан, ще в 2020 році за 6 мільйонів доларів. Перед своєю смертю Перрі повністю оновив нерухомість, замінивши світлу дубову підлогу на більш темну деревину та меблі в стилі бохо на набагато яскравіші кольори.

Смерть актора була визнана випадковою через дію кетаміну.

Нагадаємо, Періс Гілтон втратила будинок у Малібу.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки згоріли через масштабні пожежі.