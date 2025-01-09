Дом, где умер Мэттью Перри, охватил огонь (фото)

Осенью 2024 года имение приобрели за более 8 млн долларов. Сейчас он под угрозой полного уничтожения.

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Дом, где умер Мэттью Перри в Пасифик-Палисейдс, может сгореть дотла из-за масштабного лесного пожара в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Realtor.com

По данным издания, в среду, 8 января 2025 года, огонь охватил дом, а соседи поделились кадрами в сети.

Около трех месяцев назад жилье с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами было продано за 8,5 млн долларов его новой владелице, застройщице Аните Верма-Лаллиан.

Пожар на севере Лос-Анджелеса уже уничтожил около 1000 зданий. Десятки тысяч жителей сейчас должны эвакуироваться.

Дом Мэттью Перри

Хотя неизвестно, сгорел ли бывший особняк звезды сериала "Друзья", на карте видно, что район находится в пределах "периметра инцидента".

Верма-Лаллиан рассказала в Instagram, что она и ее семья "в безопасности", но не предоставила никакой информации о состоянии дома.

Женщина приобрела особняк Мэттью Перри в октябре 2024, через год после трагической гибели актера.

Дом Мэттью Перри

Ранее она рассказала The Los Angeles Times, что планирует использовать недвижимость как "дом для отдыха".

Звезду "Друзей" нашли мертвым в гидромассажной ванне 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет.

Изначально Мэттью Перри купил дом, который стоит на склоне холма с видом на океан, еще в 2020 году за 6 миллионов долларов. Перед своей смертью Перри полностью обновил недвижимость, заменив светлый дубовый пол на более темную древесину и мебель в стиле бохо на гораздо более яркие цвета.

Смерть актера была признана случайной из-за действия кетамина.

Напомним, Пэрис Хилтон потеряла дом в Малибу.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома сгорели из-за масштабных пожаров.