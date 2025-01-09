"Сердце разбито": Пэрис Хилтон потеряла дом из-за лесного пожара (видео)

Сильные лесные пожары вышли из-под контроля, а огонь охватил богатый район Пасифик-Палисейдс, где живут звезды Голливуда. Среди пострадавших оказалась Пэрис Хилтон.

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Американская светская львица Пэрис Хилтон потеряла дом из-за пожара в Лос-Анджелесе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

"Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла по телевидению — это то, что никому никогда не надо переживать", — написала Пэрис.

Знаменитость призналась, что с этим домом связано много семейных воспоминаний, в частности, именно здесь ее сын Феникс сделал первые шаги.

"Я держусь за благодарность за то, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце и молитвы за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Всем людям, которые потеряли свои дома, свои воспоминания и своих любимцев. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Немыслимое опустошение. Знать, что так много кто просыпается сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце", — написала Пэрис Хилтон, показав видео пожара, бушующего в США.

Дом Пэрис Хилтон сгорел

В частности, светская львица поблагодарила спасателей и пожарных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию.

"Пожалуйста, будьте в безопасности и выполняйте приказы эвакуации. Берегите друг друга и держите надежду, что эти пожары скоро будут ликвидированы. Посылаю столько любви и силы всем вам. Мы в этом вместе, Лос-Анджелес. Обнимите своих близких покрепче сегодня вечером. Никогда не знаешь, когда все может измениться", — написала Пэрис.

Напомним, Бен Аффлек срочно приехал к бывшей жене Дженнифер Гарнер из-за пожара.

Также Фокус писал о том, кто из звезд потерял жилье из-за масштабных пожаров.