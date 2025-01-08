Бен Аффлек сбежал к бывшей жене Дженнифер Гарнер из-за бушующего пожара

Пожарным службам Лос-Анджелеса пока не удается локализовать огонь. Его быстрому распространению способствуют сильный ветер и низкая влажность воздуха.

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Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек, который летом обзавелся особняком за $20,5 миллиона в престижном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, вынужден был покинуть роскошный дом и искать убежища у своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, сообщает TMZ. Причина побега – бушующие лесные пожары, которые перекинулись на холмы, где расположены дома многих богатых и знаменитых американцев.

Аффлек был сфотографирован с подавленным видом, когда он подъехал к своему дому и обнаружил, что вокруг бушует пламя. Снимки ошеломленного актера уже облетели все соцсети.

Гарнер проживает в нескольких кварталах от своего бывшего мужа, пока завершается ремонт ее фермерского дома в Брентвуде стоимостью $8 миллионов долларов. Она еще не эвакуировалась, но жители этого района находятся в режиме ожидания.

Бен Аффлек в шоке от масштаба пожаров

Аффлек – не единственный, кого зацепили последствия стихии. Десятки звезд были вынуждены покинуть свои шикарные мега-особняки в прибрежном Лос-Анджелесе, поскольку три бушующих пожара грозят сравнять город с землей. Количество эвакуированных жителей исчисляется уже десятками тысяч.

Свой дом в огне потерял звезда реалити-шоу Спенсер Пратт и его жена Хайди Монтаг. Еще на Рождество их семья радостно распаковывала подарки в гостиой, а теперь от уютного семейного гнездышка остались только обгоревшие руины.

От семейного дома Праттов не осталось ничего

Номинированный на премию "Оскар" актер Джеймс Вудс и звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл также сообщили, что их вывезли из этого района.

Сильный ветер в Санта-Ане, достигающий скорости 60 миль в час, привел к тому, что пожарным пока не удалось сдержать огонь.. Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Марроне сказал, что погибли два человека, хотя причины их смерти остаются неясными.

Люди бегут из охваченных огнем домов

Чиновники также получили сообщения о большом количестве пострадавших в Итоне и о том, что на данный момент уничтожено около 1000 строений.

По словам Марроне, по состоянию на 8 утра по местному времени пожар был локализован на 0 процентов. Southern California Edison отключила электроэнергию почти 120 000 клиентов в шести округах Южной Калифорнии из-за проблем безопасности из-за сильного ветра и риска лесных пожаров. Еще 440 000 клиентов могут столкнуться с аналогичными отключениями в зависимости от погодных условий, сообщила компания.

Власти в американском городе и его окрестностях готовятся к ухудшению ситуации, поскольку губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Ранее Фокус писал, что пожар уничтожил дом актера Джерарда Баттлера.