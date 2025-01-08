Бен Аффлек втік до колишньої дружини Дженніфер Гарнер через пожежу, що вирує

Пожежним службам Лос-Анджелеса поки що не вдається локалізувати вогонь. Його швидкому поширенню сприяють сильний вітер і низька вологість повітря.

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Голлівудський актор і режисер Бен Аффлек, який влітку обзавівся будинком за $20,5 мільйона в престижному районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі, змушений був покинути розкішний маєток і шукати притулку у своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, повідомляє TMZ. Причина втечі — шалені лісові пожежі, що перекинулися на пагорби, де розташовані будинки багатьох багатих і знаменитих американців.

Аффлек був сфотографований із пригніченим виглядом, коли він під'їхав до свого будинку і виявив, що навколо вирує полум'я. Знімки приголомшеного актора вже облетіли всі соцмережі.

Гарнер проживає за кілька кварталів від свого колишнього чоловіка, поки завершується ремонт її фермерського маєтку в Брентвуді вартістю $8 мільйонів доларів. Вона ще не евакуювалася, але жителі цього району перебувають у режимі очікування.

Бен Аффлек у шоці від масштабу пожеж

Аффлек – не єдиний, кого зачепили наслідки стихії. Десятки зірок були змушені покинути свої шикарні мега-будинки в прибережному Лос-Анджелесі, оскільки три пожежі, що вирують, загрожують зрівняти місто з землею. Кількість евакуйованих жителів обчислюється вже десятками тисяч.

Свій дім у вогні втратив зірка реаліті-шоу Спенсер Пратт і його дружина Гайді Монтаг. Ще на Різдво їхня сім'я радісно розпаковувала подарунки у вітальні, а тепер від затишного родинного гніздечка залишилися тільки обгорілі руїни.

Від сімейного будинку Праттів не залишилося нічого

Номінований на премію "Оскар" актор Джеймс Вудс і зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл також повідомили, що їх вивезли з цього району.

Сильний вітер у Санта-Ані, що досягає швидкості 60 миль на годину, призвів до того, що пожежникам поки що не вдалося стримати вогонь. Начальник пожежної охорони Лос-Анджелеса Марроне сказав, що загинуло двоє людей, хоча причини їхньої смерті залишаються незрозумілими.

Люди тікають з охоплених вогнем будинків

Чиновники також отримали повідомлення про велику кількість постраждалих в Ітоні і про те, що наразі знищено близько 1000 будівель.

За словами Марроне, станом на 8 ранку за місцевим часом пожежа була локалізована на 0 відсотків. Southern California Edison відключила електроенергію майже 120 000 клієнтів у шести округах Південної Каліфорнії через проблеми безпеки через сильний вітер і ризик лісових пожеж. Ще 440 000 клієнтів можуть зіткнутися з аналогічними відключеннями залежно від погодних умов, повідомила компанія.

Влада в американському місті та його околицях готується до погіршення ситуації, оскільки губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан.

Раніше Фокус писав, що пожежа знищила будинок актора Джерарда Баттлера.