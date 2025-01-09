"Серце розбите": Періс Гілтон втратила будинок через лісову пожежу (відео)

Сильні лісові пожежі вийшли з-під контролю, а вогонь охопив заможний район Пасифік-Палісейдс, де мешкають зірки Голлівуду. Серед постраждалих опинилася Періс Гілтон.

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Американська світська левиця Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

"Серце розбите, не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім у Малібу горить вщент по телебаченню — це те, що нікому ніколи не треба переживати", — написала Періс.

Знаменитість зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів, зокрема, саме тут її син Фенікс зробив перші кроки.

"Я тримаюся за вдячність за те, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці. Моє серце та молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж. Усім людям, які втратили свої домівки, свої спогади та своїх улюбленців. Моє серце болить за тих, хто все ще в біді або оплакує більші втрати. Немислиме спустошення. Знати, що так багато хто прокидається сьогодні без місця, яке вони називають домом, це справді розриває серце", — написала Періс Гілтон, показавши відео пожежі, що вирує в США.

Будинок Періс Гілтон згорів

Зокрема, світська левиця подякувала рятувальникам та пожежникам, які ліквідовують надзвичайну ситуацію.

"Будь ласка, будьте в безпеці та виконуйте накази евакуації. Бережімо одне одного і тримаймо надію, що ці пожежі скоро будуть ліквідовані. Посилаю стільки любові та сили всім вам. Ми в цьому разом, Лос-Анджелес. Обійміть своїх близьких трохи міцніше сьогодні ввечері. Ніколи не знаєш, коли все може змінитися", — написала Періс.

Нагадаємо, Бен Аффлек терміново приїхав до колишньої дружини Дженніфер Гарнер через пожежу.

Також Фокус писав про те, хто із зірок втратив житло через масштабні пожежі.