"Не могу поверить": дом Ребел Уилсон оказался в зоне пожара (фото)

По меньшей мере пять человек погибли в результате разрушительного стихийного бедствия. Более 1000 домов уже пострадали, среди которых имения мировых звезд.

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44-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, что ее любимого кота пришлось спасать из дома в Лос-Анджелесе, поскольку город охвачен разрушительными лесными пожарами.

Звезда комедийных фильмов живет с женой Рамоной Агрумой и их 2-летней дочерью Ройс на Голливудских холмах.

Накануне Ребел рассказала, что ее дом пострадал от ужасных пожаров в Калифорнии. Актриса поделилась снимком, сделанным ее подругой Орнелой, на котором видно охваченный огнем горизонт Западного Голливуда.

Хотя непонятно, насколько пожары повлияли на дом Уилсон, она рассказала, что ее кошку нужно было спасти от пламени, охватившего район.

"Не могу в это поверить. Спасибо, Орнела, что спасла нашего кота", — написала Ребел Уилсон.

Дом Ребел Уилсон пострадал в результате пожара

Орнела также поделилась фотографией в своем Instagram с подписью: "Это Западный Голливуд, у нас не все в порядке".

Ребел ответила в комментариях: "Спасибо, Орнела, что помогаешь всем, это безумие".

В Лос-Анджелесе бушуют пожары

Также непонятно, находится ли Ребел сейчас в Лос-Анджелесе, поскольку она недавно была в Австралии, где во второй раз сыграла свадьбу с Рамоной Агрумой.

В начале 2025 года на Голливудских холмах вспыхнул масштабный лесной пожар, что спровоцировало массовую эвакуацию местных жителей. Пострадали более тысячи домов, а повреждения уже оцениваются в более 50 млрд долларов.

По меньшей мере пять человек погибли в результате разрушительного стихийного бедствия.

Напомним, дом Мэттью Перри может сгореть дотла.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома сгорели из-за масштабных пожаров.