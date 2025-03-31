Канье Уэст явился на интервью со свастикой на шее и в костюме ку-клукс-клана (видео)

47-летний американский рэпер Канье Уэст, признававшийся в любви Гитлеру и выпустивший футболку со свастикой, пошел еще дальше. Он пришел на интервью к Ливингстону Джорджу Аллену , более известному как DJ Akademiks, в украшении со свастикой, а затем и вовсе нарядился в костюм ку-клукс-клана.

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Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Аллена.

Во время часового интервью, изобиловавшего оскорблениями и нервозностью гостья, Канье наговорил немало нелицеприятных вещей. В частности, он заявил, что сожалеет о том, что его бывшая жена Ким Кардашьян забеременела.

"Это была моя вина. Я не хотел иметь детей от этого человека после первых двух месяцев отношений с ней, но это не было планом Бога", – сказал музыкант. Рэпер напомнил, что у него нет права собственности на имя и образ детей, а также возможности видеть, как они растут.

Внешний вид Канье Уэста удивил даже ведущего

"Мои дети – знаменитости, и я не имею права голоса. Так что эта белая женщина и эта белая семья контролируют этих очень влиятельных черных детей, которые составляют половину детей Йе", – добавил гость эфира.

Во время беседы он также удвоил свою язвительную тираду на X, бывшем Twitter, в прошлом месяце, включая его самый спорный пост о детях Jay-Z среди многих других оскорбительных комментариев о других людях, а также продолжил защищать Шона "Дидди" Комбса. Музыкальный магнат обвиняется в череде тяжких преступлений, в том числе торговле людьми и сексуальном насилии.

В какой-то момент он встал и сменил скандальный аутфит – футболку от опального рэпера Puff Daddy а и цепочку со свастикой — на черную одежду в стиле ку-клукс-клана.

Фото: Скриншот

Пока DJ Akademiks и его команда готовились к интервью, Уэст вышел из комнаты в гостиничном номере, чтобы переодеться в свой наряд. Он вернулся в черном кожаном капюшоне и плаще, сказав, что у него есть наряд, сшитый на заказ в дополнение к идентичному белому.

Когда его спросили, надевал ли он этот костюм на публике, Канье ответил, что хотел надеть его "вчера", но беспокоился, что люди "отправят меня в больницу из-за моего наряда".

Последнее интервью Уэста последовало за сообщениями о том, что он недавно улетел в Токио, в то время как большая часть его ближайшего окружения, включая давнего менеджера Джона Монополи, покинула его.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори хочет родить Канье Уэсту ребенка, чтобы спасти их брак.