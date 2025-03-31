Бьянка Цензори придумала, как спасти брак с Канье Уэстом: почему это нравится не всем

30-летняя Бьянка Цензори хочет спасти свой брар с 47-летним рэпером Канье Уэстом, и одним из способов сделать это видит рождение совместного ребенка. Она считает Канье хорошим отцом, который успокаивается и становится лучше в окружении детей.

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Однако окружение рэпера не в восторге от ее идеи, рассказали источники из близкого окружения пары в беседе с Daily Mail.

По мнению девушки, создание настоящей семьи поможет ее мужу держаться подальше от бесконечных скандалов, которые он устраивает, и укрепить их брак после того, как его недавнее оскорбительное поведение заставило ее задуматься о разводе.

Канье сейчас отправился в Токио, где, как говорят инсайдеры, он "успокоился", однако полетела ли с ним Бьянка, пока что неизвестно, потому что ее видели в Лос-Анджелесе в те дни, когда рэпера уже не было в США.

"Бьянка чувствует, что рождение еще одного ребенка успокоит Канье и не даст ему подвергать себя или ее опасности своими действиями", – продолжил информатор.

Уэст является отцом четырех детей от Ким Кардашьян – 11-летней Норт, девятилетнего Сейнта, семилетней Чикаго и пятилетнего Псалма. Недавно он обвинил бывшую жену и ее семью в том, что не имеет возможности видеть как растить сыновей и дочерей, а встречи с ними напоминают "свидания к тюрьме".

Бьянка мечтает родить ребенка, чтобы дать Канье то, чего ему так не хватает.

"Она знает, какой он потрясающий отец, и считает, что он ведет себя по-другому со своими детьми — более внимательный и менее склонный к действиям, которые могут причинить вред", – добавил источник.

Цензори хорошо ладит с детьми мужа. Ее часто видели в компании Норт, с которой она весьма дружна. Правда, в свое время Ким Кардашьян потребовала от нее, чтобы та одевалась поскромнее рядом с ее детьми. Бьянка прислушалась, но ненадолго.

Несмотря на то, что девушка хочет детей от рэпера, некоторые из его друзей недовольны этой идеей и считают, что у нее есть скрытый мотив, а именно финансовое обеспечение себя на будущее, поскольку их брак не так давно был близок к краху.

"С другой стороны, некоторые скептически относятся к мотивации Бьянки, которая хочет родить ребенка прямо сейчас, когда дела идут плохо, потому что они считают, что она просто пытается разработать планы, чтобы обеспечить себе финансовую поддержку в случае, если дела пойдут хуже и ей придется уйти. Эти же люди считают, что она не в том месте в своей жизни, чтобы забеременеть", – говорят они.

Пока с детьми не складывается, Цензори помогает Уэсту в бизнесе. Помимо того, что с ноября 2020 года она возглавляет архитектуру его бренда Yeezy, она указана как соруководитель и менеджер Oxpaha LLC, которую он основал в октябре 2023 года. Например, огромное коммерческое здание на Мелроуз-авеню в Западном Голливуде, которое, как полагают, он будет использовать в качестве многоцелевого помещения для своего модного и музыкального бизнеса Yeezy, было куплено в 2023 году по инициативе Oxpaha.

Бьянка также является доверенной особой для сделки с недвижимостью, что подчеркивает ее важность в его деловых отношениях.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка Канье Уэста рассказала, почему он "раздевает" своих девушек.