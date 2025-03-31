Б'янка Цензорі придумала, як врятувати шлюб із Каньє Вестом: чому це подобається не всім

30-річна Б'янка Цензорі хоче врятувати свій шлюб із 47-річним репером Каньє Вестом, і одним зі способів зробити це бачить народження спільної дитини. Вона вважає Каньє хорошим батьком, який заспокоюється і стає кращим в оточенні дітей.

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Однак оточення репера не в захваті від її ідеї, розповіли джерела з близького оточення пари в бесіді з Daily Mail.

На думку дівчини, створення справжньої сім'ї допоможе її чоловікові триматися подалі від нескінченних скандалів, які він влаштовує, і зміцнити їхній шлюб після того, як його нещодавня образлива поведінка змусила її задуматися про розлучення.

Каньє зараз вирушив до Токіо, де, як кажуть інсайдери, він "заспокоївся", однак чи полетіла з ним Б'янка, наразі невідомо, бо її бачили в Лос-Анджелесі в ті дні, коли репера вже не було в США.

"Б'янка відчуває, що народження ще однієї дитини заспокоїть Каньє і не дасть йому наражати себе або її на небезпеку своїми діями", — продовжив інформатор.

Вест є батьком чотирьох дітей від Кім Кардаш'ян — 11-річної Норт, дев'ятирічного Сейнта, семирічної Чикаго та п'ятирічного Псалма. Нещодавно він звинуватив колишню дружину та її сім'ю в тому, що не має змоги бачити як ростити синів і доньок, а зустрічі з ними нагадують "побачення до в'язниці".

Б'янка мріє народити дитину, щоб дати Каньє те, чого йому так не вистачає.

"Вона знає, який він приголомшливий батько, і вважає, що він поводиться по-іншому зі своїми дітьми — уважніший і менш схильний до дій, які можуть завдати шкоди", — додало джерело.

Цензорі добре ладнає з дітьми чоловіка. Її часто бачили в компанії Норт, з якою вона дуже дружна. Щоправда, свого часу Кім Кардаш'ян зажадала від неї, щоб та одягалася скромніше поруч з її дітьми. Бьянка прислухалася, але ненадовго.

Незважаючи на те, що дівчина хоче дітей від репера, дехто з його друзів незадоволений цією ідеєю і вважає, що в неї є прихований мотив, а саме фінансове забезпечення себе на майбутнє, оскільки їхній шлюб не так давно був близький до краху.

"З іншого боку, деякі скептично ставляться до мотивації Б'янки, яка хоче народити дитину просто зараз, коли справи йдуть погано, тому що вони вважають, що вона просто намагається розробити плани, щоб забезпечити собі фінансову підтримку в разі, якщо справи підуть гірше і їй доведеться піти. Ці ж люди вважають, що вона не в тому місці у своєму житті, щоб завагітніти", — кажуть вони.

Поки з дітьми не складається, Цензорі допомагає Весту в бізнесі. Крім того, що з листопада 2020 року вона очолює архітектуру його бренду Yeezy, вона вказана як співкерівник і менеджер Oxpaha LLC, яку він заснував у жовтні 2023 року. Наприклад, величезну комерційну будівлю на Мелроуз-авеню в Західному Голлівуді, яку, як вважають, він використовуватиме як багатоцільове приміщення для свого модного і музичного бізнесу Yeezy, купили 2023 року з ініціативи Oxpaha.

Б'янка також є довіреною особою для угоди з нерухомістю, що підкреслює її важливість у його ділових відносинах.

Раніше Фокус писав, що колишня дівчина Каньє Веста розповіла, чому він "роздягає" своїх дівчат.