Колишня Каньє Веста розповіла, чому він "роздягає" своїх дівчат

Ембер Роуз розповіла, що Каньє намагався і її змусити одягатися занадто відверто, коли вони зустрічалися.

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Колишня дівчина Каньє Веста Ембер Роуз розкрила справжню причину, через яку скандальний репер "одягає своїх дівчат" в одяг із рейтингом X. Ембер Роуз і Каньє Вест зустрічалися з 2008 року, поки не розлучилися через два роки після скандалу. Про це пише Daily Mail.

41-річна модель, яка раніше звинувачувала 47-річного Каньє в тому, що він називав її "повією" і знущався з неї, відкрито розповіла про їхні стосунки журналістці Шеннон Шарп у її подкасті Club Shay Shay.

Ембер запитали, що вона думає про те, як одягається дружина Каньє, Б'янка Цензорі, після того, як вона з'явилася на червоній доріжці "Греммі" в повністю прозорій сукні.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на "Греммі" Фото: Getty Images

"Каньє напевно одягає її так. Так, він зробив те ж саме зі мною і Кім. Він просто такий, який є. Він хоче, щоб інші чоловіки хотіли його жінку. Ось що йому подобається. Йому подобається, коли чоловіки пускають слину за його жінкою", — розповіла Ембер Роуз.

Вона зізналася, що коли вона була з Каньє, вона вважала за краще носити вільні джинси, шапочки і футболки. Але іноді він наполягав і їй доводилося одягатися відверто.

Ембер Роуз зустрічалася з Каньє Вестом два роки Фото: instagram.com/amberrose

"Ми були десь у Європі... я пам'ятаю, як плакала і сперечалася з ним, і я говорила собі, що я, чорт забирай, не хочу носити це лайно, я не хочу його носити. А він сказав: "Ти не розумієш, це мода, а я геній". У підсумку я одягла цю прозору сукню і потім мене буквально зжерли в Інтернеті", — розповіла Ембер Роуз.

Вона зізналася, що зараз би так не одягалася. Але тоді вона була молода і це були її перші стосунки зі знаменитістю і вона тоді не була впевнена в собі.

"Він хоче, щоб усі його друзі хотіли трахнути його дівчину. Він хоче, щоб кожен, хто заходить до кімнати, бачив, що його дівчина або дружина — найбажаніша", — зізналася Ембер.

Каньє Вест і Ембер Роуз Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Ембер Роуз в інтерв'ю зізналася, що Каньє Вест знущався з неї через роки після їхнього розставання і ганьбив її.

Нещодавно Каньє Вест опинився в центрі скандалу, після того, як почав писати десятки постів у соцмережі Ілона Маска Х і зізнаватися в симпатіях до Гітлера та своєму антисемітизмі.